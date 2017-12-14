Новый «ЭлитЛомбард» в центре Москвы

«ЭлитЛомбард» основался в Москве еще в 2003 году, уже успев набрать популярность и лестные отзывы. Теперь он открывает новое здание с максимально приятными для клиентов условиями предоставления задатка, осуществляя продажу хронометров и других достойных внимания вещей марок, известных по всему миру. Кроме того, здесь выполняется торговля автомобилями и недвижимостью.

Верный способ увеличения достатка – посещение нашего заведения. У кого уже есть любое эксклюзивное произведение ювелиров, могут осуществить договор. Наша команда дает уверенные гарантии на правильное оценивание реальной стоимости продукции и на быстрый процесс оформления, так что заложить часы или аксессуары – самый надежный выбор, тогда как появляются трудности в материальном плане. От покупателя не требуется целый пакет документов, поручители и багаж свободного времени, а займ предоставим под выгодную процентную ставку от 3% в месяц. Из того, что понадобится предъявить, – удостоверение личности и предмет, участвующий в залоге.

Преимущества обращения к нам

Мы выдаем займ сроком от одного месяца до завершения выплат, гарантируя дальнейшие перспективы и разрешение на досрочное погашение с пересчетом по факту траты средств. Поэтому, когда вещь непосредственно оценивается, акцент делается на состояние, внешний вид и марку производителя. Если при проверке не обнаружится дефектов или выяснится, что конкретное изделие выпустили в ограниченном тираже, стоимость поднимется в два, а то и в три раза!

У вас во владении крупная недвижимость, транспорт в хорошем состоянии? Срочно возникла нужда в получении денег? Деловым людям предлагаем самый выгодный вариант: в нашем филиале ломбарда будет возможность получить ссуды, отдавая имущество. Заявку одобрят в тот же день, когда оформлялось заявление, проценты будут от 4%/месяц, сделка является абсолютно законной, а конфиденциальность – это наше кредо!

При желании иметь главные атрибуты состоятельности и решимости, уважающему себя человеку стоит купить швейцарские часы самого престижного класса, не теряющие свою значимость вне зависимости от погоды за окном и времени. Подобного рода украшение послужит хорошим решением капиталовложению, поскольку эксклюзивные вещицы не только не теряют свою себестоимость, а наоборот, только повышаются в цене.

Наибольшая выгода, чтобы купить лучшие швейцарские часы и другие изделия в «ЭлитЛомбарде», заключается в том, что здесь стоимость на покупку намного меньше, в отличие от таких же украшений в фирменных магазинах. Решив совершить приобретение, переживать о правильности принятого решения не стоит. Всему, что выставляется на продажу, эксперт дает грамотную оценку, а это предоставляет точные гарантии того, что вещь качественная и стоит потратить на нее средства!