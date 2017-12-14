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Торговые центры стали одним из самых популярных мест досуга для жителей России

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25 Января 2018, 12:55

По данным статистики, именно населении столицы проводит в разы больше времени в ТЦ, чем жители других городов в Европе.

При этом покупательская способность ниже, чем у европейцев. Это объясняется тем, что многие посещают крупные центры не только для покупок, но и для отдыха. В больших магазинах, где сконцентрировано огромное количество продавцов, представлены и развлечения Гатчины на любой вкус:

– кинотеатры 3D;

– игровые комнаты для детей;

– аттракционы для детей и взрослых;

– контактные зоопарки;

– аквапарки и многое другое.

Сегодня доступна аренда торговых помещений в Гатчине для продавцов различных товаров и услуг. В одном месте можно и брендовую одежду купить, и выбрать новую игрушку для ребенка, и вкусно покушать. Чаще на выходных москвичи выбираются в ТЦ всей семьей, что позволяет организовать и интересный досуг, и купить все товары по списку, потратив на это гораздо меньше времени.

Преимущества покупок в крупных торговых центрах

 

Почему многие россияне с наступлением выходных отправляются за покупками именно в крупные торговые центры? Причина кроется в ряде преимуществ:

– большое пространство, способное вместить много людей. Можно наслаждаться во время шоппинга максимально комфортными условиями;

– удобная парковка;

– наличие скидок, дисконта. Это позволяет покупать качественный товар по наиболее выгодным ценам;

– всегда можно перекусить и отдохнуть. В современных торговых центрах работают рестораны и кафе с разной кухней, что позволяет удовлетворить гастрономические вкусы всех посетителей;

– широкий выбор товаров для различных категорий покупателей;

– наличие развлечений на любой вкус: детских игровых комнат, кинотеатров, крытых катков и многого другого.

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