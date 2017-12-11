Недорогие куклы на все вкусы: где и как искать

Как выбрать правильную куклу

Куклы – настоящие друзья ребенка и даже его воспитатели. Поэтому к выбору такой игрушки нужно подходить со всей серьезностью, учитывая рекомендации врачей и психологов:

1. Игрушка обязана соответствовать психическому и физическому развитию своего юного владельца. Малышки с радостью играют с куклами из ткани или же мягкими резиновыми пупсами-младенцами. Такие игрушки приятные на ощупь, яркие, безопасные, ими можно как угодно манипулировать. Девочка старше трех лет будет без ума от более сложной куклы с большим количеством дополнительных функций: закрывающиеся глаза, звуки, подвижные конечности. Для школьниц лучшими подарками будут куклы-модницы, напоминающие взрослых девушек, и аксессуары к ним: платья, мебель, посуда, косметика, питомцы.

2. Игрушка обязана быть качественной. Выбирайте брендовых сертифицированных кукол, сделанных из безопасных для здоровья материалов. Аккуратность, прочные ровные швы и стыки, надежные крепления, отсутствие хрупких деталей и острых углов – гарантия не только здоровья и безопасности ребенка, но и экономии семейного бюджета.

3. Игрушка обязана быть эстетичной и позитивной. Красивая кукла привьет девочке хороший вкус, аккуратность, эстетическое чутье. Улыбающееся приветливое лицо игрушки, яркие естественные краски – ключ к хорошему настроению ребенка.

4. Игрушка обязана быть интересной и предоставлять возможности для манипуляций. Если куклу невозможно переодеть, причесать, изменять положение рук и ног, она быстро наскучит маленькой владелице.

Чем больше кукол, тем больше у девочки возможностей и простора для фантазии. Обеспечить вашу принцессу интересными игрушками поможет сайт выгодных цен Е-каталог.

Как найти недорогую куклу

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возраст ребенка;

тип куклы – от пупса до феи;

высота куклы;

возможности куклы – от умения летать до световых эффектов;

комплектации – в наборе могут идти предметы одежды, мебель, лошадь, дом и т. д.

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