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Недорогие куклы на все вкусы: где и как искать

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24 Января 2018, 12:45

Приобрести любую куклу по доступной цене поможет Интернет-каталог приятных цен Е-katalog.ru.

Как выбрать правильную куклу

 

 

Куклы – настоящие друзья ребенка и даже его воспитатели. Поэтому к выбору такой игрушки нужно подходить со всей серьезностью, учитывая рекомендации врачей и психологов:

1. Игрушка обязана соответствовать психическому и физическому развитию своего юного владельца. Малышки с радостью играют с куклами из ткани или же мягкими резиновыми пупсами-младенцами. Такие игрушки приятные на ощупь, яркие, безопасные, ими можно как угодно манипулировать. Девочка старше трех лет будет без ума от более сложной куклы с большим количеством дополнительных функций: закрывающиеся глаза, звуки, подвижные конечности. Для школьниц лучшими подарками будут куклы-модницы, напоминающие взрослых девушек, и аксессуары к ним: платья, мебель, посуда, косметика, питомцы.

2. Игрушка обязана быть качественной. Выбирайте брендовых сертифицированных кукол, сделанных из безопасных для здоровья материалов. Аккуратность, прочные ровные швы и стыки, надежные крепления, отсутствие хрупких деталей и острых углов – гарантия не только здоровья и безопасности ребенка, но и экономии семейного бюджета.

3. Игрушка обязана быть эстетичной и позитивной. Красивая кукла привьет девочке хороший вкус, аккуратность, эстетическое чутье. Улыбающееся приветливое лицо игрушки, яркие естественные краски – ключ к хорошему настроению ребенка.

4. Игрушка обязана быть интересной и предоставлять возможности для манипуляций. Если куклу невозможно переодеть, причесать, изменять положение рук и ног, она быстро наскучит маленькой владелице.

Чем больше кукол, тем больше у девочки возможностей и простора для фантазии. Обеспечить вашу принцессу интересными игрушками поможет сайт выгодных цен Е-каталог.

Как найти недорогую куклу

 

Гид покупателя E-katalog – сервис, позволяющий совершать самые выгодные и удачные приобретения в интернете. Он позволит быстро подобрать идеальную куклу из более чем трех тыс. моделей производства ста брендов, определившись с важными параметрами:

  • возраст ребенка;
  • тип куклы – от пупса до феи;
  • высота куклы;
  • возможности куклы – от умения летать до световых эффектов;
  • комплектации – в наборе могут идти предметы одежды, мебель, лошадь, дом и т. д.
 

По каждой кукле можно найти видео, фото, инструкцию, описание, условия доставки и рейтинги. На форуме делятся своими впечатлениями об игрушках и магазинах люди, которые уже получили опыт покупки, – просмотрите их посты, они могут содержать ценные сведения. Сравнить свойства игрушек и выбрать самую доступную цену можно, парой кликов создав онлайн удобную сравнительную таблицу. Если ни один выбранный вариант не устроил, воспользуйтесь подсказкой системы – она предложит вам кукол со схожими свойствами. Ранжировать товары можно по разным параметрам, кроме того, система первым делом предложит вам товары с лучшими условиями доставки. Е-каталог – показывает только то, что вам нужно!

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