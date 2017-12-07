  • 28 Декабрь 2017
USD 29.12.2017 57.6291 +0.1747
USD ММВБ 17:17 57.4989  
EUR 29.12.2017 68.7861 +0.5533
EUR ММВБ 17:17 68.6432  
Нефть($) 28.12.2017 66.33 0.02
Нефть(p) 28.12.2017 3822.54 +12.74

Что такое экологический сбор и утилизация отходов

Темы дня

28 Декабря 2017, 16:49

Производители, а также компании, которые ввозят на территорию России товары импортного производства, должны в обязательном порядке утилизировать отходы, образующиеся в результате использования продукции.

Предусмотрен и второй вариант, которым могут воспользоваться все хозяйствующие субъекты. Речь идет о специальном сборе.

Экологический сбор - это относительно новый платеж, который впервые был введен в практику в 2017 году. Вырученные средства направляются на реализацию разработанных программ, направленных на сокращение общего количества ТБО и снижение негативного воздействия на окружающую среду. На данный момент выделено 36 групп утилизируемых товаров. Это количество планируется увеличить, как и нормативы утилизации.

Цель нового проекта

 

Ни для кого не станет открытием тот факт, что экологическая ситуация в России, как и во всем мире, за последние годы ухудшилась. Новый проект направлен в первую очередь на стимуляцию сокращения общего количества отходов. Еще одно важное преимущество – это экономия природных ресурсов. Сегодня в России открывается все большее количество предприятий, которые занимаются производством из отходов новых товаров. Достаточно востребована упаковка из сырья вторичной переработки. Доступная цена и безопасность такой упаковки обеспечили широкую область ее применения.

Утилизация экологический сбор для хозяйствующих субъектов – это оптимальное решение, если нет возможности самостоятельно выполнять работу. На данный момент производителям и импортером предложено три варианта:

  1. Утилизация отходов собственными силами. Могут производить лишь те компании и организации, которые имеют лицензию соответствующего образца;
  2. Подписание договора по оказанию услуг переработки отходов сторонней компанией. Наиболее распространенная практика;
  3. Оплата экологического сбора. Вносить платеж необходимо ежегодно. Размер итоговой суммы зависит от объема производимого (импортируемого) товара.
 

Вносить деньги в государственный бюджет необходимо за продукцию, потерявшую потребительские свойства, и упаковку. Уже сегодня многие эксперты высказывают мнение о том, что новый законопроект действительно позволит улучшить экологическую ситуацию в стране. Уплачивать сбор в государственный бюджет должны предприятия и компании всех форм собственности, в том числе и индивидуальные предприниматели. Вторичная переработка сырья позволяет сокращать количество ТБО, а также производить новую продукцию, отличающуюся низкой себестоимостью.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

    Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

    читать далее →

    Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

    Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

    читать далее →

    Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе

    Елка на Дворцовой, бенгальские огни и цветной дым в парке имени Бабушкина, Рождественские встречи на Елагином острове - все это стоит посетить на рождественских каникулах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как создавался Дом Советов

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает первые фотографии Московской площади.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.12.17
    Что такое экологический сбор и утилизация отходов
    28.12.17
    Тренды в фотографии в 2018 году — какие снимки будут на пике популярности?
    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram