Что такое экологический сбор и утилизация отходов

Производители, а также компании, которые ввозят на территорию России товары импортного производства, должны в обязательном порядке утилизировать отходы, образующиеся в результате использования продукции.

Предусмотрен и второй вариант, которым могут воспользоваться все хозяйствующие субъекты. Речь идет о специальном сборе.

Экологический сбор - это относительно новый платеж, который впервые был введен в практику в 2017 году. Вырученные средства направляются на реализацию разработанных программ, направленных на сокращение общего количества ТБО и снижение негативного воздействия на окружающую среду. На данный момент выделено 36 групп утилизируемых товаров. Это количество планируется увеличить, как и нормативы утилизации.

Цель нового проекта

Ни для кого не станет открытием тот факт, что экологическая ситуация в России, как и во всем мире, за последние годы ухудшилась. Новый проект направлен в первую очередь на стимуляцию сокращения общего количества отходов. Еще одно важное преимущество – это экономия природных ресурсов. Сегодня в России открывается все большее количество предприятий, которые занимаются производством из отходов новых товаров. Достаточно востребована упаковка из сырья вторичной переработки. Доступная цена и безопасность такой упаковки обеспечили широкую область ее применения.

Утилизация экологический сбор для хозяйствующих субъектов – это оптимальное решение, если нет возможности самостоятельно выполнять работу. На данный момент производителям и импортером предложено три варианта:

Утилизация отходов собственными силами. Могут производить лишь те компании и организации, которые имеют лицензию соответствующего образца; Подписание договора по оказанию услуг переработки отходов сторонней компанией. Наиболее распространенная практика; Оплата экологического сбора. Вносить платеж необходимо ежегодно. Размер итоговой суммы зависит от объема производимого (импортируемого) товара.

Вносить деньги в государственный бюджет необходимо за продукцию, потерявшую потребительские свойства, и упаковку. Уже сегодня многие эксперты высказывают мнение о том, что новый законопроект действительно позволит улучшить экологическую ситуацию в стране. Уплачивать сбор в государственный бюджет должны предприятия и компании всех форм собственности, в том числе и индивидуальные предприниматели. Вторичная переработка сырья позволяет сокращать количество ТБО, а также производить новую продукцию, отличающуюся низкой себестоимостью.