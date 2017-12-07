Тренды в фотографии в 2018 году — какие снимки будут на пике популярности?

Современная фотография — это не только искусство, но и прибыльный бизнес. Ценители художественных фото и сами фотографы, зарабатывающие на снимках деньги, стремятся заранее уловить ближайшие тренды — так проще сориентироваться в живом, непостоянном и изменчивом мире визуального контента.

Наступающий 2018 год принесет в фотоискусство много нового и неожиданного. Целая эпоха так называемого «глянца» окончательно отойдет в прошлое. На смену ей придет стремление к естественности и простоте — и станет главным трендом года. Уже сейчас можно утверждать, что повышенный интерес будут вызывать:

Репортажные снимки. Социальные сети быстро развиваются — и теперь рядовые пользователи не только делятся в них подробностями своей жизни, но и освещают события мирового масштаба. Фотографии таких событий, сделанные на смартфоны, вызывают живейший интерес и часто заимствуются даже новостными агентствами.

Фото в духе Deadpan. Пользователи Интернета устали от того, что производители стремятся привлечь клиентов яркими, очень красивыми, но ненатуральными снимками своей продукции. В 2018 году большее внимание будут привлекать честные и беспристрастные снимки еды, вещей, одежды и мебели — пусть они будут менее шикарны, но зато полностью отразят действительность.

Необработанные портреты. Мода на студийную съемку с профессиональным гримом и ретушью постепенно уходит в прошлое. Теперь людям интереснее смотреть на будто случайные, сделанные «на ходу» снимки, где модели занимаются своими делами, разговаривают, пьют кофе, смеются — в таких снимках можно разглядеть индивидуальность человека.

Живые снимки из поездок. Путешествие, как стиль жизни — новая идеология современной молодежи. Неудивительно — городской ритм настолько утомителен, что многие мечтают отдохнуть от него на природе, подальше от цивилизации. И поэтому пользователям Сети нравится рассматривать атмосферные и живые снимки из чужих путешествий — такие фото помогают мысленно переместиться из душного города в горы, к костру, в лес к походной палатке.

Впрочем, окончательно забыть о бешеном современном ритме и новых технологиях все равно нельзя. Поэтому еще одним трендом 2018 года станут ультра-технологичные, абстрактные или эпатажные изображения, сделанные с использованием новейших эффектов. Очень популярна будет анимация. А еще продолжит свое победное движение короткое видео в формате Instagram — лучший способ поделиться интересными моментами.

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