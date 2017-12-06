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В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?

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14 Декабря 2017, 12:36

Многие люди, у которых есть определенные сбережения, стараются вкладывать эти средства в объекты недвижимости, что позволяет сберечь финансы даже в условиях нестабильной экономики.

На таких инвестициях можно заработать целое состояние, но для такого благоприятного прогноза необходимо знать, в какой стране стоит покупать квартиру и как проводить саму сделку.

Не будем скрывать, что инвестиции в недвижимость предполагают некоторые риски. Единственным и самым важным недостатком такой инвестиции является то, что в этом случае сложно предусмотреть, какая ситуация будет на рынке недвижимости через некоторое время в том государстве, где вы купите квартиру. Но сегодня есть способы, позволяющие избежать этих рисков. Например, оптимальным вариантом будет обращение в специализированную компанию Tranio, сотрудники которой помогут вам в решении всех вопросов, связанных с покупкой квартиры за границей. Хотите, чтобы сделка прошла успешно? Обращайтесь к специалистам, которые знают, в какой стране выгоднее всего купить квартиру для сдачи в аренду и проживания. Это надежный вариант для вложения средств, стоимость которого с каждым годом повышается.

Эксперты, занимающиеся анализом рынка, определили несколько государств, где есть больше выгодных возможностей для покупки квартиры. На первом месте отмечают Норвегию. Это обусловлено стабильной экономикой страны, которая благоприятно сказывается на настроении инвесторов, спокойных за сохранность своих финансов. Еще одним преимуществом покупки квартиры в этой стране являются незначительные сопутствующие издержки. Они составляют не более 5% от всей суммы. А если норвежскую квартиру сдавать в аренду, то уже за несколько лет можно окупить все вложения.

 

Источник: https://tranio.ru/

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