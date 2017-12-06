Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать

В любой песне есть две важнейшие составляющие. Первая из них — красивая музыка, западающая в душу. Вторая — текст, который хочется слышать снова и снова, напевать песню про себя.

Раньше поиск текста становился настоящей проблемой. Необходимо было несколько раз прослушать любимый трек, запомнить его наизусть, записать слова, «расшифровать» непонятные места, где голос солиста звучит невнятно. Еще сложнее обстояло дело с зарубежными песнями — было трудно даже понять, о чем именно поется, особенно без хорошего знания языка.

Но теперь можно считать, что все эти проблемы остались позади. Любой текст песни реально отыскать на GL5.ru — молодом, но стремительно развивающемся портале песенных текстов.

Какие тексты есть на сайте, и как найти нужное?

Портал Great Lyrics специализируется на всех жанрах сразу, не отдавая выраженного предпочтения ни одному из них. Поэтому на сайте представлены тексты любовных лирических песен, шансон, тексты популярных танцевальных треков, мелодий из фильмов и детских мультиков. Чтобы Вы ни искали — Great Lyrics наверняка сможет Вам помочь. Кстати, Вы тоже можете поучаствовать в развитии сайта, отправив его администраторам правильный текст одной из своих любимых песен.

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Очень часто препятствием к поиску текста становится то, что люди не знают ни названия хита, ни имени исполнителя. Но портал Great Lyrics позаботился и об этой проблеме.

Для того, чтобы текст благополучно отыскался, достаточно минимума — хотя бы пары строчек из песни. Введите их в поисковую строку — и все тексты, в которых попадаются данные ключевые слова, будут отображены сайтом.

Если имя исполнителя или название трека известны, то все еще проще — найти текст можно через обычный алфавитный список групп и певцов.

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