Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге

Появление криптовалют состоялось на рубеже нынешнего десятилетия, но действительно огромную популярность они приобрели только в последнюю пару лет.

Мир цифровых валют, начавшийся когда-то с Bitcoin, стремительно развивается и привлекает все большее количество инвесторов. Достаточно сказать, что величина капитализации криптовалютного рынка уже давно исчисляется десятками миллиардов долларов.

Майнинг и возможности получения

Фактически существует два способа получения криптовалют. Например, Bitcoin. Во-первых, его можно купить на бирже или через электронные платежные сервисы по аналогии с покупкой традиционных валют или ценных бумаг, а можно добыть самостоятельно. Последний процесс получил название майнинга.

Под майнингом понимается генерация криптовалют посредством разгадывания хэш-блоков с использованием специального оборудования. Фактически майнер участвует в решении сложных вычислительных задач, за что получает соответствующее вознаграждение в виде цифровых денег.

От производительности оборудования зависит и величина получаемого вознаграждения. Например, можно обойтись стандартными видеокартами от ПК, добывая небольшое количество Bitcoin (или других криптовалют), а можно задействовать лучшие майнинговые пулы на основе передовых технологий, позволяющие вести добычу в промышленных масштабах.

Стоит подобное оборудование дорого, поэтому рядовому человеку без серьезных вложений сложно рассчитывать на значительные заработки.

Одной из особенностей майнинга является постоянное усложнение вычислительных задач, то есть эффективность добычи на одном и том же оборудовании со временем снижается, соответственно уменьшается и величина получаемого вознаграждения.

Практика показывает, что наиболее эффективным оказался майнинг в начале своего существования, когда были доступны наиболее простые вычислительные задачи, а количество участников майнинга было минимально. Сейчас процесс значительно усложнился, но еще способен обеспечивать майнерам необходимую прибыльность.

Выбор криптовалют

В процессе майнинга необязательно ограничиваться только Bitcoin, можно успешно работать и с другими валютами, при этом главным критерием выступает надежность криптовалюты. Величина прибыльности во многом определяется и курсовой стоимостью токенов. Если за время добычи они увеличились в цене, то и прибыльность работы окажется значительно выше.

Если говорить о молодых цифровых валютах, то они потенциально способны принести значительные прибыли за счет роста стоимости, но и рисков они предлагают значительно больше, ведь гарантии того, что проект не удастся, никто не даст.

Облачный майнинг

С недавних пор на рынке появились компании, предлагающие возможности облачного майнинга. Его главным достоинством выступает отсутствие необходимости приобретать оборудование. Фактически пользователь берет его в аренду у компании, оплачивая определенную сумму, в зависимости от используемых мощностей. При этом все операции по управлению осуществляются удаленно.

В целом подобный сервис предлагает хорошие возможности для заработка, особенно в ситуациях, когда речь идет о начинающих майнерах, не имеющих большого опыта обращения со специализированным оборудованием.

Сегодня майнинг можно рассматривать в качестве нового и весьма перспективного направления заработка, но обойтись без вложения собственных средств и рисков, традиционных для любых инвестиций, не получится.