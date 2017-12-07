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Небанальный интернет: что есть в сети необычного?

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На самом деле, миллионы пользователей испытывают потребность в интересных ресурсах. Да, сайтов в интернете работает очень много, но почему-то большинство пользователей все равно ограничивают себя исключительно новостными или развлекательными порталами, социальными сетями и онлайн играми. На какие сайты стоит обратить внимание, если вам надоели ваши привычные ресурсы?

Один из самых необычных ресурсов – это проект от Google, посвященный космосу. Называется он «100000 звезд». Это буквально трехмерная карта звездного неба, путешествовать по которой вы можете в формате реального времени. Оцените масштабы галактики, узнайте название самых ярких представителей, найдите знакомые созвездия. Несмотря на простоту идеи, сайт может затянуть надолго.

Считаете ли вы себя творческой личностью? Если да, вам, наверняка, понравится сайт, на котором можно нарисовать свой мультфильм. Ресурс «Мультатор» прост, как дважды два – вам дается карандаш и ластик, вы рисуете несколько кадров того, что придет вам в голову, а затем запускаете анимацию. Слишком просто? При желании вы можете найти более продвинутые ресурсы и программы, если новое хобби покажется вам увлекательным.

Камеры в режиме реального времени – это еще один необычный способ взглянуть на наш мир. Таких камер, которые транслируют происходящее практически без задержек, очень много. Какие-то установлены на улицах мегаполисов, в Токио и Нью-Йорке, Москве и Сан-Франциско. Другие установлены в лесах, около кормушек зверей или в гнездах птиц. Оказывается, чтобы стать свидетелем чего-то необычного, не надо даже выходить из дома.

Хобби, которое приносит деньги – мечта. Заработок в интернете – это не всегда казино Вулкан или инвестиции в криптовалюту. Стабильные деньги может приносить любимое занятие, веб-дизайн, программирование, продажа товаров из Китая, даже написание интересных статей или рукоделие. Не хотите выполнять заказы – создайте свой сайт, блог, группу, ведите их, наполняйте интересным контентом, и если все получится, то уже через несколько месяцев вы начнете получать пусть и небольшую, но честно заработанную прибыль.

Интернет – это феноменальный ассортимент перспектив, занятий и новых хобби. Вы можете найти друзей из другой страны или посмотреть документальный фильм, начать свой небольшой бизнес или изучить иностранный язык, посмотреть видео реальных побед или заняться делом, которое впоследствии станет делом всей вашей жизни. В то же время надо трезво оценивать свои силы и возможности, понимать риски и потенциал нового увлечения.        

 

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