  • 8 Декабрь 2017
USD 08.12.2017 59.2948 +0.3667
USD ММВБ 23:17 0  
EUR 08.12.2017 69.9323 +0.2263
EUR ММВБ 23:17  
Нефть($) 07.12.2017 62.12 +1.49
Нефть(p) 07.12.2017 3683.39 +110.58

LED-экраны и их применение

Темы дня

07 Декабря 2017, 16:27

Светодиодные и LED-экраны - это современные, эффективные, экономически выгодные решения, которые пользуются в последние годы особенной популярностью.

Такие экраны прекрасно подходят для демонстрации преимуществ определенного продукта или услуги, а потому вызывают немалый интерес у рекламодателей, заинтересованных в продвижении своего предложения на рынке.

Стоимость светодиодных экранов является сегодня вполне доступной. Окончательная цена готового решения будет зависеть от его параметров и характеристик. Рассчитать итоговую стоимость светодиодного или LED-экрана поможет специалист компании «Future Vision» - известного производителя надежных, высококачественных светодиодных экранов любого назначения, которых отличает длительный срок службы, компактные размеры и небольшой вес.

Компания «Future Vision» готова предложить функциональные решения, которые могут использоваться как внутри, так и снаружи помещений. Последняя их разновидность отличается стойкостью к воздействию атмосферных осадков, перепадов температур, воздействию повышенной влажности. Светодиодные и LED-экраны, располагающиеся снаружи здания под открытым небом, смогут в течение длительного времени сохранять свой презентабельный внешний вид и на «отлично» справляться со всеми стоящими перед ними задачами. Калькулятор светодиодных экранов поможет рассчитать их стоимость.

Специалисты компании «Future Vision» смогут подсказать самые эффективные и доступные решения, которые помогут быстро решить все поставленные вами задачи и цели. На официальном сайте компании в любое удобное время можно ознакомиться с каталогом предлагаемой продукции, изучить портфолио «Future Vision» - образцы удачно реализованных проектов по всей России, среди них прозрачные светодиодные экраны, медиафасады, медиакубы, светодиодные уличные рекламные экраны и многие другие решения.

Светодиодные экраны от компании «Future Vision» отличаются неприхотливостью в уходе: они не требуют никаких расходов на ремонт и обслуживание, после установки такой экран необходимо будет лишь время от времени протирать от пыли.

Постоянным клиентам компания готова предоставить наиболее выгодные условия сотрудничества. Для них всегда действуют выгодные акции и спецпредложения, которые делают заказ высококачественного светодиодного экрана и многих других решений максимально доступным и выгодным. Чтобы связаться со специалистами, вы можете позвонить по указанному на сайте номеру телефона или заказать бесплатный обратный звонок.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017

    YouDo в Санкт-Петербурге
    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в декабре

    Первый месяц зимы, несмотря на капризы погоды, обещает быть теплым и уютным. Петербуржцы смогут вкусить сыра и рекламы, лишний раз погладить котов и спеть с любимыми музыкантами. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, что и где из этого можно сделать, и в какую сумму это обойдется.

    читать далее →

    «Нельсон, ты будешь моим ноябрем?»: топ-10 фильмов для уютного вечера

    Конец ноября - время, которое считается самым хмурым и пасмурным, поэтому хорошим вариантом будет остаться дома и посмотреть по-настоящему хорошее кино.

    читать далее →

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Покой нам только снится: как работает «закон о тишине» в Петербурге и Ленобласти?

    На какую сумму можно оштрафовать переносящих пианино грузчиков? Является ли нарушителем играющая на пианино соседская дочка? И можно ли угрожать самому соседу, разбудившему вас дрелью в субботу?

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как выглядел Лиговский проспект до строительства «Галереи»

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает черно-белые и цветные снимки Лиговского.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
    07.12.17
    LED-экраны и их применение
    06.12.17
    Владимирские трешки: снять нельзя купить
    06.12.17
    Александровский район в городе Пушкин: удобно ли здесь жить?
    06.12.17
    Современные технологии строительства не обходятся без ручной электродуговой сварки
    05.12.17
    Чемпионат мира по хоккею 2018: фавориты и аутсайдеры
    05.12.17
    Чемпионат мира по футболу 2018 – что, где, когда?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram