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Владимирские трешки: снять нельзя купить

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06 Декабря 2017, 16:46

Ситуация с трехкомнатными квартирами на рынке недвижимости такова, что спрос на них – как при покупке, так и при аренде – обыкновенно ниже, чем на одно- и двухкомнатное жилье. Однако аудитория, которая интересуется трешками, весьма обширна. Попробуем понять, кто и почему выбирает трехкомнатные квартиры на вторичном рынке.

Кто и почему покупает

 

Приобретение трехкомнатной квартиры – отличное финансовое вложение в любой ситуации. Однако есть несколько моментов, которые делают такую покупку особенно приятной и полезной.

1) Трешка – оптимальный вариант для большой семьи. Ютиться в малогабаритной квартире с детьми или пожилыми родственниками некомфортно. Поэтому для родителей с двумя и более детьми, или семьям, состоящим из нескольких поколений, трешка – то, что нужно.

2) Трехкомнатная квартира будет интересна тем категориям покупателей, которые планируют улучшить жилищные условия и выбрать недвижимость просторнее имеющейся.

3) Поскольку трехкомнатные квартиры имеют меньшую покупательскую аудиторию, нежели двушки, в большинстве случаев продавцы готовы на уступки. При поддержке профессионального риелтора можно подобрать трешку, не намного дороже двухкомнатной квартиры.

 Предпочтения в «метрах»

 

По оценкам специалистов владимирского агентства недвижимости «Владис», покупательские предпочтения делятся таким образом:

  • Около трети покупателей выбирают бюджетные варианты трехкомнатных квартир. В основном это брежневки, хрущевки и сталинки, площадью до 60 кв. м.
  • Примерно половина клиентов АН «Владис» интересуется комфортным и функциональным трехкомнатным жильем площадью от 65 до 80 кв. м. Важный аргумент при выборе – просторные кухни.
  • Остальные покупатели трехкомнатных квартир нацелены на недвижимость класса премиум, с метражом от 80 кв. м.
 

На владимирском рынке вторичного жилья ведется продажа трехкомнатных квартир площадью от 44 до 196 кв. м. Цены – 23-97 тыс. рублей за кв. метр.

А может все-таки снимать?

 

Снять трехкомнатную квартиру во Владимире порой выгоднее, чем двухкомнатную: стоимость аренды трешки почти на том же уровне, что и двушки. Однако выгоднее не значит проще. Спрос на трехкомнатное жилье ниже, как следствие – меньше предложений. При подборе такого жилья необходима помощь специалиста, который в курсе всех вариантов на рынке недвижимости. К примеру, на сайте агентства «Владис» можно найти трехкомнатные квартиры по ценам от девяти до 25 тыс. рублей в месяц.

Есть в аренде трешек еще одно важное преимущество: хозяевам невыгодно содержать жилье пустым, они стремятся сдать его максимально быстро, при этом готовы снижать стоимость (порой значительно). Поводом для торга с владельцем могут стать: возраст дома, удаленность его от центра и транспортных коммуникаций, инфраструктура и благоустроенность района, состояние меблировки в квартире и наличие (отсутствие) бытовой техники. Важно: аренда жилья должна быть подкреплена договором, в идеале – оформление документов в надежном риелторском агентстве.

 

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