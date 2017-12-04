Владимирские трешки: снять нельзя купить

Кто и почему покупает
Приобретение трехкомнатной квартиры – отличное финансовое вложение в любой ситуации. Однако есть несколько моментов, которые делают такую покупку особенно приятной и полезной.
1) Трешка – оптимальный вариант для большой семьи. Ютиться в малогабаритной квартире с детьми или пожилыми родственниками некомфортно. Поэтому для родителей с двумя и более детьми, или семьям, состоящим из нескольких поколений, трешка – то, что нужно.
2) Трехкомнатная квартира будет интересна тем категориям покупателей, которые планируют улучшить жилищные условия и выбрать недвижимость просторнее имеющейся.
3) Поскольку трехкомнатные квартиры имеют меньшую покупательскую аудиторию, нежели двушки, в большинстве случаев продавцы готовы на уступки. При поддержке профессионального риелтора можно подобрать трешку, не намного дороже двухкомнатной квартиры.
Предпочтения в «метрах»
По оценкам специалистов владимирского агентства недвижимости «Владис», покупательские предпочтения делятся таким образом:
- Около трети покупателей выбирают бюджетные варианты трехкомнатных квартир. В основном это брежневки, хрущевки и сталинки, площадью до 60 кв. м.
- Примерно половина клиентов АН «Владис» интересуется комфортным и функциональным трехкомнатным жильем площадью от 65 до 80 кв. м. Важный аргумент при выборе – просторные кухни.
- Остальные покупатели трехкомнатных квартир нацелены на недвижимость класса премиум, с метражом от 80 кв. м.
На владимирском рынке вторичного жилья ведется продажа трехкомнатных квартир площадью от 44 до 196 кв. м. Цены – 23-97 тыс. рублей за кв. метр.
А может все-таки снимать?
Снять трехкомнатную квартиру во Владимире порой выгоднее, чем двухкомнатную: стоимость аренды трешки почти на том же уровне, что и двушки. Однако выгоднее не значит проще. Спрос на трехкомнатное жилье ниже, как следствие – меньше предложений. При подборе такого жилья необходима помощь специалиста, который в курсе всех вариантов на рынке недвижимости. К примеру, на сайте агентства «Владис» можно найти трехкомнатные квартиры по ценам от девяти до 25 тыс. рублей в месяц.
Есть в аренде трешек еще одно важное преимущество: хозяевам невыгодно содержать жилье пустым, они стремятся сдать его максимально быстро, при этом готовы снижать стоимость (порой значительно). Поводом для торга с владельцем могут стать: возраст дома, удаленность его от центра и транспортных коммуникаций, инфраструктура и благоустроенность района, состояние меблировки в квартире и наличие (отсутствие) бытовой техники. Важно: аренда жилья должна быть подкреплена договором, в идеале – оформление документов в надежном риелторском агентстве.