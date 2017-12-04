Александровский район в городе Пушкин: удобно ли здесь жить?

Город Пушкин в целом представляет собой удобное и перспективное место для комфортной жизни. Его удаленность от Санкт-Петербурга расценивается как средняя, а отличное транспортное оснащение полностью исключает сложности с поездками в Северную столицу или в любое другое направление. Экологическая обстановка в городе благоприятная, к услугам жителей многочисленные скверы, парки и озера. Среди покупателей недвижимости особый интерес вызывает район "Александровский", где на данный момент ведется активное строительство одноименного ЖК.

Что нужно знать об инфраструктуре Александровского района

Это новый район исторического города, но уже сейчас четко прослеживается его схожесть с европейскими респектабельностью и комфортом. В разработке плана застройки принимали участие британские и российские архитекторы. Это оказало сильное влияние на внешний облик района, где современные многоэтажные дома мирно соседствуют с уютными таунхаусами и огромными парками.



Уже сейчас "Александровский" может похвастаться отличной инфраструктурой, в полном объеме удовлетворяющей запросы жителей. В непосредственной близости от ЖК находятся:

детские сады и школы;

спортивные клубы;

магазины различного формата;

муниципальные и частные медицинские учреждения.

Особенности жилого комплекса "Александровский"

Главным преимуществом для потенциальных покупателей является то, что квартиры в ЖК Александровский имеют демократичную стоимость. Только здесь есть шанс приобрести элитную недвижимость по цене обычных жилых квадратных метров. Кроме того, у покупателей есть возможность выбирать ипотечную программу сразу от нескольких авторитетных банков-партнеров застройщика.



Жилой фонд комплекса представляют студии и одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Для особенно взыскательных покупателей в некоторых домах предусмотрено жилье на мансардных этажах с высокими потолками. Отопление домов будет осуществляться за счет индивидуальных котельных станций. Сдача квартир в эксплуатацию возможна в состоянии предчистовой и чистовой отделки. В каждом из корпусов планом застройки утвержден подземный паркинг с охраной, на территории дворов будут обустроены пандусы для хранения велосипедов и колясок. При таунхаусах запланировано строительство личных гаражей.



Окружающая территория корпусов ЖК будет обустроена зелеными зонами отдыха, детскими и спортивными площадками.