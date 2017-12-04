  • 6 Декабрь 2017
USD 07.12.2017 58.9281 +0.2357
USD ММВБ 21:16 0  
EUR 07.12.2017 69.7060 +0.0733
EUR ММВБ 21:16  
Нефть($) 06.12.2017 61.53 2.10
Нефть(p) 06.12.2017 3625.85 +137.76

Александровский район в городе Пушкин: удобно ли здесь жить?

Темы дня

06 Декабря 2017, 12:10

"Александровский" может похвастаться отличной инфраструктурой, в полном объеме удовлетворяющей запросы жителей. Инфраструктура и особенности ЖК.

Город Пушкин в целом представляет собой удобное и перспективное место для комфортной жизни. Его удаленность от Санкт-Петербурга расценивается как средняя, а отличное транспортное оснащение полностью исключает сложности с поездками в Северную столицу или в любое другое направление. Экологическая обстановка в городе благоприятная, к услугам жителей многочисленные скверы, парки и озера. Среди покупателей недвижимости особый интерес вызывает район "Александровский", где на данный момент ведется активное строительство одноименного ЖК.

 

Что нужно знать об инфраструктуре Александровского района

Это новый район исторического города, но уже сейчас четко прослеживается его схожесть с европейскими респектабельностью и комфортом. В разработке плана застройки принимали участие британские и российские архитекторы. Это оказало сильное влияние на внешний облик района, где современные многоэтажные дома мирно соседствуют с уютными таунхаусами и огромными парками.

Уже сейчас "Александровский" может похвастаться отличной инфраструктурой, в полном объеме удовлетворяющей запросы жителей. В непосредственной близости от ЖК находятся:

  • детские сады и школы;
  • спортивные клубы;
  • магазины различного формата;
  • муниципальные и частные медицинские учреждения.

 

Особенности жилого комплекса "Александровский"

Главным преимуществом для потенциальных покупателей является то, что квартиры в ЖК Александровский имеют демократичную стоимость. Только здесь есть шанс приобрести элитную недвижимость по цене обычных жилых квадратных метров. Кроме того, у покупателей есть возможность выбирать ипотечную программу сразу от нескольких авторитетных банков-партнеров застройщика.

Жилой фонд комплекса представляют студии и одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Для особенно взыскательных покупателей в некоторых домах предусмотрено жилье на мансардных этажах с высокими потолками. Отопление домов будет осуществляться за счет индивидуальных котельных станций. Сдача квартир в эксплуатацию возможна в состоянии предчистовой и чистовой отделки. В каждом из корпусов планом застройки утвержден подземный паркинг с охраной, на территории дворов будут обустроены пандусы для хранения велосипедов и колясок. При таунхаусах запланировано строительство личных гаражей.

Окружающая территория корпусов ЖК будет обустроена зелеными зонами отдыха, детскими и спортивными площадками.

 

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017

    YouDo в Санкт-Петербурге
    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в декабре

    Первый месяц зимы, несмотря на капризы погоды, обещает быть теплым и уютным. Петербуржцы смогут вкусить сыра и рекламы, лишний раз погладить котов и спеть с любимыми музыкантами. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, что и где из этого можно сделать, и в какую сумму это обойдется.

    читать далее →

    «Нельсон, ты будешь моим ноябрем?»: топ-10 фильмов для уютного вечера

    Конец ноября - время, которое считается самым хмурым и пасмурным, поэтому хорошим вариантом будет остаться дома и посмотреть по-настоящему хорошее кино.

    читать далее →

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Покой нам только снится: как работает «закон о тишине» в Петербурге и Ленобласти?

    На какую сумму можно оштрафовать переносящих пианино грузчиков? Является ли нарушителем играющая на пианино соседская дочка? И можно ли угрожать самому соседу, разбудившему вас дрелью в субботу?

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Бетанкур в Петербурге: великий инженер, который преобразил Россию

    Почему новый мост Северной столицы решили назвать именем Августина Бетанкура, чем петербуржцы обязаны испанскому инженеру, а также как сложилась его судьба на берегах Невы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.12.17
    Владимирские трешки: снять нельзя купить
    06.12.17
    Александровский район в городе Пушкин: удобно ли здесь жить?
    06.12.17
    Современные технологии строительства не обходятся без ручной электродуговой сварки
    05.12.17
    Чемпионат мира по хоккею 2018: фавориты и аутсайдеры
    05.12.17
    Чемпионат мира по футболу 2018 – что, где, когда?
    05.12.17
    Лежачий полицейский
    04.12.17
    Где недорого снять квартиру в Санкт-Петербурге?
    04.12.17
    Чемпионат мира по хоккею 2018

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram