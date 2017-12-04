Современные технологии строительства не обходятся без ручной электродуговой сварки

На рынке представлен большой ассортимент материалов для ручной электродуговой сварки. Производятся они многими украинскими и китайскими компаниями.

Современные строительные мероприятия проводятся с применением металла. Детали последнего часто нуждаются в соединении для получения определенных конструктивных решений, характеризующихся функциональностью и высокой прочностью. Применяются стержни и другие металлические изделия при армировании бетона, создании оградительных конструкций, установке кровельных систем и других элементов.

Особенности стыковки деталей из металла

Невзирая на появление инновационных технологий, наиболее популярным, простым и доступным способом соединения металлических элементов является ручная электродуговая сварка, при которой используются специальные сварочные электроды типа АНО-21, АНО-36 и другие. Эта технология предусматривает предварительное нагревание заготовки, до достижения ею температуры плавления. В процессе остывания металла осуществляется кристаллизация. Узнать, как происходит сварочный процесс можно, посмотрев видео http://www.youtube.com/channel/UCkS2p_zarF5-yGie_SUwTFw. Здесь хорошо видны особенности работы сварщика.



Благодаря этому швы получаются герметичными. Их прочность полностью соответствует характеристикам исходной детали. Готовые конструкции, созданные таким способом, могут легко переносить существенные динамические и статические нагрузки.

Качественные электроды – залог прочности и долговечности швов при электродуговой сварке

На современном рынке представлен большой ассортимент материалов для ручной электродуговой сварки. Производятся они многими украинскими и китайскими компаниями. Наиболее популярными среди сварщиков остаются электроды российской торговой марки «СпецЭлектрод». Это обуславливается несколькими факторами:

наличием сертификатов качества от различных инстанций (НАКС, ГостР, Морского Регистра и Речного Регистра);

простотой осуществления розжига дуги;

минимальным риском возникновения разбрызгивания;

большим количеством вариаций электродов, обладающих способностью создавать стыковки различного типа, в том числе угловых, торцевых и т. д.

Чтобы приобрести качественные электроды для сварки, необходимо внимательно подойти к вопросу выбора площадки, осуществляющей реализацию данных материалов. В последние годы крупные строительные компании предпочитают покупать продукцию через Интернет у надежных предприятий. К числу таковых относится фирма «СпецЭлектрод». Этот разработчик и производитель сварочных электродов поставляет продукцию таким строительным гигантам, как Тулачермет-сталь, ПИК и прочим. Материалы используются при конструировании мостов, строительстве многоэтажных и частных домов, коттеджей и иных объектов.