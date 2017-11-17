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Лежачий полицейский

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05 Декабря 2017, 15:50

В современном мире широкое применение нашли такие специфические материалы, как пластик и резина.

Действительно, всевозможные пластиковые и резиновые изделия активно используются в производственных целях, на промышленных предприятиях, а также в быту. Специальные пластиковые и резиновые изделия используются и в целях повышения безопасности движения на дорогах. Из пластика производятся не только разнообразные барьеры и ограничители, но и так называемые лежачие полицейские. Созданная таким образом искусственная неровность на дороге позволяет ограничить скорость транспортных средств на аварийно опасных участках.

Приобрести лежачего полицейского предлагает компания Пласто. Данное изделие производится из специальной прочной резины в виде отдельных сегментов. Искусственная дорожная неровность характеризуется высокими эксплуатационными свойствами и обладает хорошим запасом прочности. Изделие полностью соответствует действующим стандартам и нормативам. Имеет яркую окраску и хорошо заметно даже в темное время суток. Универсальный лежачий полицейский от компании Пласто устойчив к различным внешним воздействиям и не подвержен деформации.

Компания Пласто на протяжении многих лет специализируется на производстве различных изделий из пластика. Более того, компания профессионально занимается обработкой металлов. В каталоге компании вы найдете изделия как для использования в быту, так и на производствах. При необходимости может быть налажен серийный выпуск пластиковых изделий под заказ. Производственные мощности компании оснащены современными станками, что позволяет гарантировать максимальное качество выпускаемой продукции. На официальном сайте компании http://www.plasto.ru/ доступна в полном объеме информация об условиях сотрудничества, способах доставки, а также приведены цены на все виды основной продукции.

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