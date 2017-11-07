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Где недорого снять квартиру в Санкт-Петербурге?

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04 Декабря 2017, 18:23

Центр культурной и деловой жизни России привлекает жителей разных городов. Узнайте, сколько стоит снять квартиру в Санкт-Петербурге в обзоре от Naydidom.com.

Значительный процент приезжего населения стремится подобрать недвижимость с минимальной арендной стоимостью. Студенты, сезонные работники, молодые семьи отдают предпочтение небольшой, уютной жилплощади, не требующей переплаты за коммунальные услуги и проживание. Долгосрочные варианты выгодны вследствие меньших ставок по сравнению с посуточной оплатой. Желающие снять квартиру в Санкт-Петербурге недорого найдут достойное жилье среди 18 083 объектов от собственников. Эта категория составляет 25% от общей доли доступных к аренде квартир.

Наблюдается падение интереса к типовым застройкам прошлого века. Спрос на жилье в панельных высотных домах уменьшился в среднем на 10%. Причиной сложившейся ситуации стала активная застройка периферийной территории Петербурга. Возводимые на окраинах новые ЖК эконом- и бюджет-класса отвечают современным требованиям, предъявляемым к жилому пространству. Маленькая жилплощадь не является недостатком. Большее значение имеет обстановка, добротность ремонта, развитость инфраструктуры и транспортная развязка.

Анализ цен на аренду недвижимости в Петербурге

 

Осенью 2017 года средняя стоимость аренды квартиры в Санкт-Петербурге составила 47 823 рублей, одного квадратного метра — 665 рублей. По сравнению с весенним периодом показатель снизился на 11%.

Фото: sankt-peterburg.naydidom.com
 

Почти половину объявлений об аренде жилья в СПб занимают предложения о сдаче в наем однокомнатных квартир. Средняя стоимость такого типа жилплощади находится в пределах 20-25 тыс. рублей. Это лучший вариант для проживания одного-двух человек на небольшой территории для экономии бюджета.

В пределах 30-40 тыс. рублей можно арендовать двух- или трехкомнатную квартиру. Семья не будет стеснена рамками маленького помещения. Затраты на оплату недвижимости впишутся в средний бюджет. Если требуется просторное помещение с количеством комнат от четырех и более, будьте готовы ежемесячно выплачивать арендодателю 50-100 тыс. рублей.

Стоимость аренды в разных районах СПб

 

Близость к определенным станциям петербургского метрополитена оказывает существенное влияние на ценность апартаментов:

  1. Минимальная стоимость — метро «Волковская», «Проспект Ветеранов», «Проспект Большевиков», «Ленинский проспект».
  2. Максимальная стоимость — метро «Выборгская», «Чкаловская», «Горьковская», «Крестовский остров».
 

При подборе арендуемого жилья учитывайте расположение относительно районов города. Дешевле обойдется жилплощадь в районах Смолинское, Стрельна, Кронштадтский, Автово, Красносельский. Дорогой сектор определен районами Репино, Петроградский, Белоостров, Песочный, Кировский.

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