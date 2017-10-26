  • 17 Ноябрь 2017
USD 18.11.2017 59.6325 -0.3573
USD ММВБ 17:16 0  
EUR 18.11.2017 70.3604 -0.3436
EUR ММВБ 17:16  
Нефть($) 17.11.2017 61.87 +0.72
Нефть(p) 17.11.2017 3689.46 +21.08

Знаменитый Атлантик-сити может стать городом-призраком

Темы дня

17 Ноября 2017, 12:06

Упадок «северного Лас-Вегаса», расположенного в штате Нью-Джерси, начался в 2009 году, когда  Америке лопнул очередной «ипотечный пузырь», приведя в хаос экономику многих развитых стран. Именно в этот период многие жители этого региона не смогли рассчитаться по банковским кредитам, что привело к массовому выселению должников из невыплаченных домов. 

Первое игорное заведение в Атлантик-сити заработало в 1978 году, а настоящий бум азарта пришёлся на 80-е годы прошлого столетия. Именно тогда город пожинал сладкие плоды от перспективного бизнеса, который недавно вышел из-под запрета, благодаря инициативе подкупленных мафиозными кланами законодателей. Именно в те годы нынешний президент США Дональд Трамп инвестировал крупные средства в местные казино, заработав на этом сотни миллионов долларов.

Однако грянувший экономический кризис моментально сдул мишуру с огней крупного игорного оазиса, в котором сегодня наблюдается полный упадок и стагнация. Многие казино и отели  в настоящее время продаются с молотка, а инвесторы отвернулись от проблемного города, отдавая предпочтения новым центрам игровой индустрии в Калифорнии и Индиане.  

Поэтому для любителей азарта из северных штатов основным способом получения ярких эмоций стали игровые автоматы онлайн, которые по-прежнему славятся своими фантастическими Джек-потами . Однако и здесь американцев поджидает немало сложностей – законодательство США запретило любые азартные игры онлайн, поэтому далеко не каждое виртуальное казино согласно обслуживать резидентов этой страны. Конечно, существует множество методов, позволяющих обходить подобные запреты, но если игрок попадёт в поле зрения американских контролирующих органов, то его ждёт большой штраф.

В этих непростых условиях в Нью-Джерси зародилась инициатива граждан, желающих чтобы законодатели штата снова разрешили казино и игровые автоматы онлайн , что позволит наполнить казну от поступлений с соответствующих сайтов.  Если такой законодательный акт будет принят, то виртуальная игровая индустрия может компенсировать ущерб, нанесённый Атлантик-сити экономическим кризисом и ураганом Сэнди.

В настоящее время из 12 крупных казино города закрыто более половины, а все работающие заведения выставлены на продажу. В марте 2017 года владельцы известной сети кафе Hard Rock International (HRI)  купили знаменитое казино Taj Mahal, являющееся собственностью президента Дональда Трампа.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь полезных каналов в Telegram для жителей и гостей Петербурга

    Почему закрыта станция метро, где ближайшая остановка троллейбуса, в какой кафешке перекусить, а также куда можно дешево улететь из Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    17.11.17
    Знаменитый Атлантик-сити может стать городом-призраком
    14.11.17
    Специализированное оборудование для гигиены
    10.11.17
    Плитка под мозаику – привлекательный и долговечный отделочный материал
    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
    26.10.17
    Какую люстру выбрать?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram