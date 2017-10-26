Знаменитый Атлантик-сити может стать городом-призраком

Упадок «северного Лас-Вегаса», расположенного в штате Нью-Джерси, начался в 2009 году, когда Америке лопнул очередной «ипотечный пузырь», приведя в хаос экономику многих развитых стран. Именно в этот период многие жители этого региона не смогли рассчитаться по банковским кредитам, что привело к массовому выселению должников из невыплаченных домов.

Первое игорное заведение в Атлантик-сити заработало в 1978 году, а настоящий бум азарта пришёлся на 80-е годы прошлого столетия. Именно тогда город пожинал сладкие плоды от перспективного бизнеса, который недавно вышел из-под запрета, благодаря инициативе подкупленных мафиозными кланами законодателей. Именно в те годы нынешний президент США Дональд Трамп инвестировал крупные средства в местные казино, заработав на этом сотни миллионов долларов.

Однако грянувший экономический кризис моментально сдул мишуру с огней крупного игорного оазиса, в котором сегодня наблюдается полный упадок и стагнация. Многие казино и отели в настоящее время продаются с молотка, а инвесторы отвернулись от проблемного города, отдавая предпочтения новым центрам игровой индустрии в Калифорнии и Индиане.

Поэтому для любителей азарта из северных штатов основным способом получения ярких эмоций стали игровые автоматы онлайн, которые по-прежнему славятся своими фантастическими Джек-потами . Однако и здесь американцев поджидает немало сложностей – законодательство США запретило любые азартные игры онлайн, поэтому далеко не каждое виртуальное казино согласно обслуживать резидентов этой страны. Конечно, существует множество методов, позволяющих обходить подобные запреты, но если игрок попадёт в поле зрения американских контролирующих органов, то его ждёт большой штраф.

В этих непростых условиях в Нью-Джерси зародилась инициатива граждан, желающих чтобы законодатели штата снова разрешили казино и игровые автоматы онлайн , что позволит наполнить казну от поступлений с соответствующих сайтов. Если такой законодательный акт будет принят, то виртуальная игровая индустрия может компенсировать ущерб, нанесённый Атлантик-сити экономическим кризисом и ураганом Сэнди.

В настоящее время из 12 крупных казино города закрыто более половины, а все работающие заведения выставлены на продажу. В марте 2017 года владельцы известной сети кафе Hard Rock International (HRI) купили знаменитое казино Taj Mahal, являющееся собственностью президента Дональда Трампа.