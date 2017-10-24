Специализированное оборудование для гигиены

Это пищевая промышленность, фармацевтика, химическая промышленность и некоторые другие. Санпропускник на пищевое производство особенно важен, поскольку контакт рук с продукцией происходит в постоянном режиме. Важен максимальный контроль гигиены, в том числе и обуви.

Оборудование для обработки и контроля чистоты рук

Оборудование для рук можно приобрести самое разнообразное. Самое современное и высокоэффективное производит беcконтактную дезинфекцию рук, для этого приобретаются на производстве беcконтактные умывальники, при необходимости с функцией контроля. При недостаточной чистоте сработает турникет и не пустит работника на производство. Также сработает турникет, если в устройстве кончилось дезинфицирующее средство. При выходе с производства устанавливаются санпропускники с модулем для простой мойки рук. Эти устройства максимально обезопасят от заражения бактериями санитарную зону.

Оборудование для дезинфекции обуви

Для аппаратной или ручной мойки обуви выпускаются санпропускники специальной конструкции. Если требования к санитарии особо жесткие, можно устанавливать устройство в виде ванны, где дезинфекция обуви будет во время прохождения работника. Они устанавливаются с одной или двух сторон - на входе и выходе. Все оборудование произведено из современных гигиеничных материалов с хорошим дизайном и проработанной эргономикой: дозатор локтевой, диспенсер для волос, бумажных полотенец и другие устройства.

Диспенсеры

Материал диспенсеров - нержавеющая сталь, которая легкая в уборке, не меняет внешнего вида в любых условиях, имеет неограниченный срок службы, не требует дополнительного ухода. Выполненные из тонкой листовой стали приборы легкие на вес, монтируются на любой поверхности, даже перегородках из гипса. В то же время прочные, мобильные, компактные в перевозке. Конструкция разработана с учетом легкой обработки и контроля чистоты. В ассортименте санпропускники турникетные и бестурникетные, стационарные, отдельные турникеты, навесные для рук - российского производства, не уступающее по качеству зарубежным.