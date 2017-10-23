Плитка под мозаику – привлекательный и долговечный отделочный материал

Каждый владелец недвижимости хорошо знает, что планируя ремонт в ванной, ему придется решать много важных вопросов. Наиболее серьезный из них – какой материал использовать для облицовки стен? Помещение ванной комнаты постоянно находится в условиях повышенной влажности и перепада температур. Одним из наиболее доступных, практичных и популярных вариантов отделки является керамическая плитка. Она красива и служит долго. Плитка, имитирующая мозаику, может похвастаться повышенной устойчивостью к влаге. Особенно актуален материал для квартир с совмещенным санузлом.

Особенности плитки под мозаику

Это изделие представляет собой целостную плитку, имитирующую мозаичную кладку. В готовом исполнении их будет довольно тяжело отличить друг от друга, особенно если качественно затереть стыки. В итоге можно получить красивое «мозаичное» оформление, при этом значительно сэкономив на стоимости материала и работ по укладке. Отличительной особенностью данной продукции является визуальное увеличение размеров помещения. Как такового принципиального отличия плитки для кухни или ванны не существует, поэтому можно использовать практически любой понравившийся вариант.

Преимущества и недостатки

Среди положительных качеств товара можно выделить:

эстетичный внешний вид;

высокую влагостойкость;

возможность укладки на различные типы поверхностей;

экологичность;

простоту в уходе;

долговечность;

устойчивость к выгоранию окраски.

А еще стоит отметить, что плитка под мозаику имеет небольшой размер, который позволяет осуществлять укладку в труднодоступных местах, на неровных или сложных архитектурных поверхностях.

Несмотря на впечатляющее количество достоинств, имеются и свои минусы, хотя они довольно условны. Основным недостатком является высокая стоимость, по сравнению с простой плиткой. Но учитывая то, сколько лет может прослужить такое покрытие, выгода становится очевидной.

Интересные дизайнерские решения

Ванная комната в красном цвете

Красный цвет – очень активный, поэтому мешать его с другими оттенками нужно аккуратно. Наиболее безопасный вариант – использовать для отделки только красную плитку. Но если все же решено смешивать цвета, то применять следует только нейтральную палитру. Например, белый цвет. Он прекрасно будет сочетаться с красной плиткой независимо от оттенка и насыщенности. Не менее интересным дизайнерским решением станет использование серой и черной плитки. Красный с серым будет выглядеть футуристично, а смешав красный с черным, вы получите своего рода театральный вариант – эффектная контрастная комната.

Ванная в голубых тонах

Голубой цвет ассоциируется с водой, а, как известно, вода может иметь несколько оттенков. Это может стать отличной идеей для оформления ванной. Что касается сочетаний, то сюда отлично подойдет белый цвет. В природе существует множество примеров такого сочетания, поэтому оно будет смотреться максимально гармонично.

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