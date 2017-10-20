Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»

Много ли салонов красоты могут похвастаться качественным реквизитом? Но профессионалы своего дела не рискуют наработанной годами репутацией и здоровьем клиентов и обращаются в «Имидж Инвентор».

Почему? Все просто: компания предлагает выгодное партнерство и чуточку больше!

Сказочные выгоды – вполне реалистично

Мы выходим за рамки классических сценариев и предлагаем готовый дизайн будущей студии – от обустройства ресепшен до укомплектования уголка мастера и процедурных кабинетов. Мало верится? Загляните в наш каталог и выбирайте понравившееся оборудование для салонов красоты по ссылке http://www.imin.ru/.

Компания «Имидж Инвентор» изготавливает даже самые замысловатые атрибуты специализированной мебели под индивидуальные размеры, формы и стилистические решения, сохраняя верность традиционному качеству оснащения.

Заказывая товары у нас, вы получаете:

европейские «гены» качества – надежность, износостойкость, высокие эксплуатационные характеристики;

материальную базу из экологичных материалов – ни один клиент не пожалуется на аллергическую реакцию и пробуждение иных болячек;

модные и просто красивые многофункциональные атрибуты – клиентам определенно понравится такой сервис.

Если вы наш клиент, вас заинтересует

Условия сотрудничества с «Имидж Инвентор» привлекательны. Мы даем шанс всем и каждому: новичкам в сфере бьюти-индустрии и завсегдатаям-профессионалам. Вы можете заказать единичные экспонаты для тестовой работы либо комплексное оборудование по скидке. Независимо от количества приобретаемых товаров, клиент получает стопроцентную гарантию на каждую позицию.

Кроме того, косметологическое оборудование имеет удостоверение, подтверждающее безопасность и эффективность проводимых аппаратами процедур. Вам не придется беспокоиться о том, что клиент получит травму, ожог, дефект во время профессиональных манипуляций. Вашей задачей будет собирать довольные улыбки и благодарности.

Если вы хотите заказать оснащение для салона красоты в отдаленном регионе – это тоже не проблема. Все необходимые товары и людей, которые помогут вам грамотно и выгодно оформить заказ, можно найти в наших филиалах по всей России. Хотите встретиться с производителями, не выезжая из города и не взваливая бизнес на чужие плечи? Действуйте в формате – утром в офисе представительства «Имидж Инвентор», а вечером в своем салоне красоты!

Что вы можете приобрести прямо сейчас?

Оформляйте помещение в едином стиле. Это подчеркивает вкус владельца. В нашем каталоге представлены модели из разных категорий интерьера. Изделия не просто эстетичны, но и несут в себе огромную пользу.

Вы можете выбрать:

косметологическое оборудование (аппараты, лампы, кресла, кушетки),

массажное оборудование (столы, стулья, кушетки, кресла),

парикмахерское оборудование (кресла, сушуары, климазоны, зеркала),

маникюрное/педикюрное оборудование,

стойки на ресепшен.

Вам нужен толковый партнер для поднятия рейтинга салона красоты и развития вашего бизнеса – обращайтесь в «Имидж Инвентор»!