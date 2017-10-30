Яна Каролина Отман не только выиграла конкурс «Мисс Санкт-Петербург 2017», но и вошла в международный рейтинг «The most beautiful and successful women 2017» и создала уникальный автопробег раритетных авто «Peace Rally», направленный на поддержку России европейцами.

Идею российской умницы и красавицы охотно поддержали многие европейские аристократические семьи, включая и всемирно известный часовой дом Hublot.

Стартовало ралли на главной площади Монте-Карло в Монако 27 мая, а финиш автопробега состоялся в Серверной столице. Яна стала настоящим «сердцем» проекта Rally Peace, доказав, что красота должна быть «с мозгами»! Безусловно, красота всегда привлекает внимание сильного пола, но активность и социальная деятельность вызывает восхищение независимо от сексуальных предпочтений.

Яна Каролина Отман — идеальный пример, способный покорять миллионы сердец. Яна никогда не останавливается на достигнутых результатах и постоянно ставит перед собой новые цели. Признанная красавица хочет создать и продвигать проекты, которые будут приносить культурную пользу России.