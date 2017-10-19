Для этого необходимо регулярно осуществлять контроль за работой водителей, за загрузкой и разгрузкой теми или иными товарами, продукцией транспортных средств и максимально оперативно разрешать возникающие в процессе вопросы и задачи.

Организовать такую эффективную работу возможно, что позволяют сегодня современные технологии, а именно ГЛОНАСС/GPS система мониторинга транспорта. Благодаря системам ГЛОНАСС/GPS возможно решение любых задач в максимально сжатые сроки. На практике это означает, что для многих компаний и организации отпадает необходимость в содержании целого штата дополнительных сотрудников, ведь всю их работу сможет не менее эффективно выполнять умная система мониторинга.

Система мониторинга транспорта АвтоГРАФ-GSM имеет множество и преимуществ, при этом относительно просто устроена. На любое транспортное средство независимо от его марки и года выпуска устанавливаются специальные приемники-навигаторы, которые принимают сигнал со спутника. Диспетчер таким образом получает возможность отслеживать местоположение автомобиля в любой момент времени, не отходя от экрана монитора. Получение, использование и обработка полученной информации – это задачи, не требующие наличия специальных знаний. Диспетчером может быть любой человек, которому достаточно просто пройти краткое обучение и уяснить для себя основные нюансы.

Признанным лидером на рынке систем мониторинга транспорта является компания АвтоГРАФ Санкт-Петербург, которая осуществляет свою деятельность на протяжении уже 12 лет. Компания готова предложить самые современные, практичные и действенные решения, которые могут быть внедрены в работу именно вашего предприятия в самое ближайшее время. Подробнее о предлагаемом компании оборудовании, его технических характеристиках, возможностях и об особенностях установки и использования можно узнать на сайте компании или связаться с ее специалистами по телефону или онлайн. ГЛОНАСС-система от компании "АвтоГРАФ Санкт-Петербург" - это оборудование, отличающееся высокой надежностью. Таким образом, внедрение оборудования АвтоГРАФ - это экономически выгодное решение, затраты на которое смогут очень быстро окупиться. В этом смогли на собственном опыте убедиться многие компании, которые успешно сотрудничают с "АвтоГРАФ Санкт-Петербург" на постоянной основе.