  • 26 Октябрь 2017
USD 27.10.2017 57.7643 +0.1503
USD ММВБ 16:16 57.48040  
EUR 27.10.2017 68.2890 +0.5177
EUR ММВБ 16:16 67.5800  
Нефть($) 24.10.2017 57.79 +0.82
Нефть(p) 24.10.2017 3338.20 +55.93

Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»

Темы дня

26 Октября 2017, 16:11

Практически для всех предприятий и организаций актуальным является вопрос правильной, максимально эффективной организации работы своего транспорта.

Для этого необходимо регулярно осуществлять контроль за работой водителей, за загрузкой и разгрузкой теми или иными товарами, продукцией транспортных средств и максимально оперативно разрешать возникающие в процессе вопросы и задачи.

Организовать такую эффективную работу возможно, что позволяют сегодня современные технологии, а именно ГЛОНАСС/GPS система мониторинга транспорта. Благодаря системам ГЛОНАСС/GPS возможно решение любых задач в максимально сжатые сроки. На практике это означает, что для многих компаний и организации отпадает необходимость в содержании целого штата дополнительных сотрудников, ведь всю их работу сможет не менее эффективно выполнять умная система мониторинга.

Система мониторинга транспорта АвтоГРАФ-GSM имеет множество и преимуществ, при этом относительно просто устроена. На любое транспортное средство независимо от его марки и года выпуска устанавливаются специальные приемники-навигаторы, которые принимают сигнал со спутника. Диспетчер таким образом получает возможность отслеживать местоположение автомобиля в любой момент времени, не отходя от экрана монитора. Получение, использование и обработка полученной информации – это задачи, не требующие наличия специальных знаний. Диспетчером может быть любой человек, которому достаточно просто пройти краткое обучение и уяснить для себя основные нюансы.

Признанным лидером на рынке систем мониторинга транспорта является компания АвтоГРАФ Санкт-Петербург, которая осуществляет свою деятельность на протяжении уже 12 лет. Компания готова предложить самые современные, практичные и действенные решения, которые могут быть внедрены в работу именно вашего предприятия в самое ближайшее время. Подробнее о предлагаемом компании оборудовании, его технических характеристиках, возможностях и об особенностях установки и использования можно узнать на сайте компании или связаться с ее специалистами по телефону или онлайн. ГЛОНАСС-система от компании "АвтоГРАФ Санкт-Петербург" - это оборудование, отличающееся высокой надежностью. Таким образом, внедрение оборудования АвтоГРАФ - это экономически выгодное решение, затраты на которое смогут очень быстро окупиться. В этом смогли на собственном опыте убедиться многие компании, которые успешно сотрудничают с "АвтоГРАФ Санкт-Петербург" на постоянной основе.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Хэллоуин в Петербурге: 13 способов отметить самый страшный день в году

    День Всех Святых можно отпраздновать в клубах, барах, и даже библиотеках. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где и как.

    читать далее →

    Куда сходить петербургскому школьнику в дни осенних каникул

    Увидеть балет «Щелкунчик» или выступление Куклачева, посмотреть на выставку LEGO и бои роботов – все это можно успеть сделать в дни осенних каникул. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, когда и где.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь полезных каналов в Telegram для жителей и гостей Петербурга

    Почему закрыта станция метро, где ближайшая остановка троллейбуса, в какой кафешке перекусить, а также куда можно дешево улететь из Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
    26.10.17
    Какую люстру выбрать?
    24.10.17
    Бренд качественной одежды из Петербурга
    23.10.17
    Как создать эффективную интернет рекламу своими силами?
    20.10.17
    Российские матрасы продолжают триумфальный парад в интернете
    20.10.17
    Экскурсии в ОАЭ – путешествие в настоящую сказку
    19.10.17
    Работа со счетчиками воды – занятие для профессионалов
    19.10.17
    Вагончик - готовое к эксплуатации сооружение для разных нужд

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram