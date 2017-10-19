  • 26 Октябрь 2017
USD 27.10.2017 57.7643 +0.1503
USD ММВБ 16:16 57.48040  
EUR 27.10.2017 68.2890 +0.5177
EUR ММВБ 16:16 67.5800  
Нефть($) 24.10.2017 57.79 +0.82
Нефть(p) 24.10.2017 3338.20 +55.93

Какую люстру выбрать?

Темы дня

26 Октября 2017, 15:07

Важную роль в оформлении интерьера играет выбор правильного освещения.

Люстры богемия - центральный объект любой гостиной, спальни, столовой. От выбора этого осветительного прибора будет зависеть атмосфера жилого или рабочего пространства помещения. Немногие знают об этом и при выборе люстры нередко ошибаются. О том, как этого избежать и какому варианту все же отдать предпочтение, мы и поговорим в сегодняшней статье.

Самым популярным выбором всех, кто ценит изящные, уютные, долговечные вещи, которые смогут украсить любой интерьер, являются хрустальные люстры и люстры из бронзы. Большая часть покупателей, приходящих в специализированный магазин, предлагающий современные решения для интерьера и осветительные приборы, в первую очередь обращают внимание на их дизайн, редко углубляясь в технические характеристики люстры, бра, торшера и так далее. Между тем, обязательно следует интересоваться, от каких ламп работает люстра, на какую площадь помещения она рассчитана. В случае если самостоятельно ответить на все эти вопросы сложно, помощи можно попросить у продавца-консультанта. Он поможет сделать правильный выбор и сможет оценить, является ли ваш выбор правильным именно для вас и поставленных вами задач.

Для помещения стандартной геометрической формы - квадратного, прямоугольного - достаточно выбрать одну люстру средних размеров, которую при желании можно обрамить стильными точечными светильниками. Если помещение имеет большой метраж, лучше сделать выбор в пользу двух люстр. В таком случае нужно будет правильно определить самые удачные зоны их размещения. В решении этой задачи поможет специалист-дизайнер: именно с его помощью можно будет найти лучший вариант, который позволит создать в гостиной, спальне, детской особенную атмосферу - именно такую, к какой вы стремитесь.

Чешские люстры, несмотря на свою высокую стоимость, являются одним из самых популярных, торжественных, эффектных, привлекательных решений. Будьте уверены, что, сделав выбор в их пользу, вы выгодно вложите свои средства. Будьте готовы к многочисленным восхищенным отзывам друзей и гостей!

Вы - приверженец минималистичного стиля, модного сегодня направления хай-тек? Тогда ваш интерьер должны дополнить люстры с подвесками, квадратные люстры, винтажные модели. Все они очень оригинально сморятся и как ничто иное смогут подчеркнуть ваш безупречный вкус. Обратите внимание, чтобы выбранная вами люстра не была слишком маленькой, если она предназначается для большого помещения и, напротив, слишком большой, громоздкой, если она выбирается для маленькой комнаты.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Хэллоуин в Петербурге: 13 способов отметить самый страшный день в году

    День Всех Святых можно отпраздновать в клубах, барах, и даже библиотеках. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где и как.

    читать далее →

    Куда сходить петербургскому школьнику в дни осенних каникул

    Увидеть балет «Щелкунчик» или выступление Куклачева, посмотреть на выставку LEGO и бои роботов – все это можно успеть сделать в дни осенних каникул. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, когда и где.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь полезных каналов в Telegram для жителей и гостей Петербурга

    Почему закрыта станция метро, где ближайшая остановка троллейбуса, в какой кафешке перекусить, а также куда можно дешево улететь из Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
    26.10.17
    Какую люстру выбрать?
    24.10.17
    Бренд качественной одежды из Петербурга
    23.10.17
    Как создать эффективную интернет рекламу своими силами?
    20.10.17
    Российские матрасы продолжают триумфальный парад в интернете
    20.10.17
    Экскурсии в ОАЭ – путешествие в настоящую сказку
    19.10.17
    Работа со счетчиками воды – занятие для профессионалов
    19.10.17
    Вагончик - готовое к эксплуатации сооружение для разных нужд

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram