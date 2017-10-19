Какую люстру выбрать?

Люстры богемия - центральный объект любой гостиной, спальни, столовой. От выбора этого осветительного прибора будет зависеть атмосфера жилого или рабочего пространства помещения. Немногие знают об этом и при выборе люстры нередко ошибаются. О том, как этого избежать и какому варианту все же отдать предпочтение, мы и поговорим в сегодняшней статье.

Самым популярным выбором всех, кто ценит изящные, уютные, долговечные вещи, которые смогут украсить любой интерьер, являются хрустальные люстры и люстры из бронзы. Большая часть покупателей, приходящих в специализированный магазин, предлагающий современные решения для интерьера и осветительные приборы, в первую очередь обращают внимание на их дизайн, редко углубляясь в технические характеристики люстры, бра, торшера и так далее. Между тем, обязательно следует интересоваться, от каких ламп работает люстра, на какую площадь помещения она рассчитана. В случае если самостоятельно ответить на все эти вопросы сложно, помощи можно попросить у продавца-консультанта. Он поможет сделать правильный выбор и сможет оценить, является ли ваш выбор правильным именно для вас и поставленных вами задач.

Для помещения стандартной геометрической формы - квадратного, прямоугольного - достаточно выбрать одну люстру средних размеров, которую при желании можно обрамить стильными точечными светильниками. Если помещение имеет большой метраж, лучше сделать выбор в пользу двух люстр. В таком случае нужно будет правильно определить самые удачные зоны их размещения. В решении этой задачи поможет специалист-дизайнер: именно с его помощью можно будет найти лучший вариант, который позволит создать в гостиной, спальне, детской особенную атмосферу - именно такую, к какой вы стремитесь.

Чешские люстры, несмотря на свою высокую стоимость, являются одним из самых популярных, торжественных, эффектных, привлекательных решений. Будьте уверены, что, сделав выбор в их пользу, вы выгодно вложите свои средства. Будьте готовы к многочисленным восхищенным отзывам друзей и гостей!

Вы - приверженец минималистичного стиля, модного сегодня направления хай-тек? Тогда ваш интерьер должны дополнить люстры с подвесками, квадратные люстры, винтажные модели. Все они очень оригинально сморятся и как ничто иное смогут подчеркнуть ваш безупречный вкус. Обратите внимание, чтобы выбранная вами люстра не была слишком маленькой, если она предназначается для большого помещения и, напротив, слишком большой, громоздкой, если она выбирается для маленькой комнаты.