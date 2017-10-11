Бренд качественной одежды из Петербурга

Urban Tiger – бренд одежда из инновационных и технологичных материалов созданный в Санкт-Петербурге. Отправной точкой для бренда URBAN TIGER стало объединение команды амбициозных профессионалов, объединённых идеей создания абсолютно нового уникального бренда одежды, желание создавать по-настоящему качественный продукт, непрерывно улучшать его и восхищать покупателей инновациями.

Коллекция FW 2017/18 бренда – свободный союз функционального спортивного гардероба и элементов элегантного офисного стиля. В съемках нового лукбука принял участие Кирилл Нагиев. Кирилл разделяет ценности бренда — свободу, индивидуальность, любовь к жизни, спорту и природе. Кирилл Нагиев рассказывает о себе: "Ночью я могу стоять за «вертушками» на вечеринке в Москве, утром уже мчать в Карелию, а вечером кататься на кайтсерфе по Финскому заливу".

Кирилл – отражение свободного духа современной молодежи. При чем молодость, это скорее про ощущение себя, а не про цифру в возрасте. Любовь к спорту и здоровому образу жизни, любовь к путешествиям и природе, к ритму и возможностям большого города, все это отражает жителя современного мегаполиса. Именно для таких людей и создает свои коллекции бренд URBAN TIGER.

Дизайнеры бренда поставили перед собой задачу — постоянно улучшать продукт и восхищать покупателей инновациями. В такой одежде можно не бояться промокнуть, вспотеть или замерзнуть, если подойти с умом к покупке вещи. При этом она удобна. Будущее рядом. При создании коллекции учитывали не только последние технологии, но и дизайн, который соответствует последним модным тенденциям.

При создании коллекции уделили внимание не только технологиям, но и дизайну, который соответствует последним модным направлениям. Тренды нового сезона нашли искусное воплощение в эстетически безукоризненных и функциональных моделях UT. Источником вдохновения для дизайнеров URBAN TIGER служит именно активный образ жизни и спорт.

Ключевой моделью коллекции FW 2017/18 является куртка, с технологией «Активный свет», которая может удивить даже самого искушенного покупателя. Гибкий электролюминесцентный кант в куртке UT обеспечит безопасность на склоне или дороге в условиях плохой видимости.

Собственные фабрики и производство всего продукта бренда Urban Tiger в России позволяет контролировать процесс изготовления на всех этапах и поддерживать высокий уровень качества одежды.

В одежде URBAN TIGER не придется выбирать между комфортом и модой. Теперь можно выглядеть стильно, носить теплую, непромокаемую одежду и не стесняющую движений.