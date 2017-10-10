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Как создать эффективную интернет рекламу своими силами?

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23 Октября 2017, 10:41

Продвижение товаров и услуг в сети даёт отличные результаты: компания обретает известность, а её товары и услуги пользуются всё большим спросом. Но, чтобы этого добиться, необходимо провести эффективную рекламную кампанию с размещением баннеров и других видов интернет рекламы на тематических и нетематических площадках.

Создание баннеров в фоторедакторе

Продвижение товаров и услуг в Интернете требует использования специальных рекламных инструментов – это различные онлайн постеры, баннеры и другие виды рекламной продукции, предназначенные для размещения на различных сайтах, блогах, форумах, социальных сетях и так далее. Для создания красивой и привлекающей внимание онлайн рекламы совсем не обязательно обращаться к помощи специалистов, хотя это, конечно, лишним не будет. Но можно обойтись и без платных услуг, если знать о существовании нового сервиса Crello.com, с помощью которого можно самостоятельно и без каких-либо сложностей создавать красивую рекламу для интернета и не только. Crello - это онлайн-фоторедактор с огромными возможностями, использование которого полностью бесплатное. Можно создавать собственные баннеры уникального дизайна или пользоваться готовыми шаблонами, которых здесь более 6000! Это отличная новость для новичков в области интернет коммерции, которые пока мало что знают о создании работающей онлайн рекламы.

Удобный поиск фотографий

Трудно представить себя создание эффективной интернет рекламы без использования подходящих по тематике красивых фотографий или картинок. Раньше для создания интернет рекламы нужно было предварительно искать подходящие изображения в сети, и далеко не все они подходили по качеству и размеру. Сервис Crello существенно облегчает жизнь тем, кто хочет создавать интернет рекламу самостоятельно, без обращения к дорогим маркетологам и специалистам по вэб-дизайну. Прямо в сервисе есть огромная база фотографий отличного качества, некоторые из которых предоставляются бесплатно, а некоторые – за небольшую плату. Такая удобная опция позволяет не тратить время на посещение фотобанков с профессиональными снимками, векторами и прочей графикой. Всё необходимое можно найти в рамках сервиса, и это делает создание любых видов графической продукции (в том числе онлайн рекламы) максимально простым, удобным и быстрым. К тому же, сервис позволяет проявить фантазию, конструируя свои собственные модели оформления баннеров на основе предложенных шаблонов.

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