Российские матрасы продолжают триумфальный парад в интернете

Сегодня ведущие отечественные производители могут по праву гордиться впечатляющими достижениями в области изготовления высококлассных спальных принадлежностей. Если раньше матрасы российского производства, мягко говоря, оставляли желать лучшего, то к 2010 году эта продукция вышла на международный уровень качества. Соответственно покупатель в подавляющем большинстве случаев отдаёт предпочтение сертифицированным моделям, выпущенным в России. Тем более, что торговый ассортимент лидеров этой отрасли выгодно отличается вдохновляющим многообразием и действительно демократичными ценами.

Специалисты известной матрасной фабрики «Промтекс Ориент» утверждают, что на долю российских матрасов в общей статистике продаж приходится более 92%, что означает окончательную победу отечественной продукции над импортом. Дорогостоящие итальянские, французские и бельгийские матрасы сегодня перешли в разряд предметов роскоши. В то время как отечественные спальные принадлежности этой категории неизменно радуют покупателя доступной стоимостью и весьма приличным качеством. К примеру, самый дорогой матрас «Промтекс Ориент» предлагается примерно за 40 тыс. рублей, в то время как импортный аналог будет стоить от 60 тыс. рублей и выше.

Что же обеспечило российскому матрасу безусловное лидерство на внутреннем рынке? Во-первых, уникальный опыт наших производителей, который кроме стандартных наработок, заимствованных в свое время у зарубежных коллег, включил в себя оригинальные технологические и конструкционные решения. Во-вторых, грамотная политика импортозамещения, позволяющая в настоящий момент собирать матрасный блок из компонентов, 83% которых производятся внутри страны. И, наконец, эффективный маркетинг, выражающийся в возможности выбрать и купить матрас в удалённом режиме непосредственно у производителя на его официальном сайте.

К перечисленным преимуществам стоит добавить четко организованное обслуживание онлайн заказов с оперативной доставкой заказанного товара в любой регион России. При этом обменять не понравившийся по каким-либо причинам матрас так же просто, как и получить заказанное изделие в своём городе. Поэтому удалённая торговля спальными принадлежностями с учётом большой территории нашей страны совершила настоящий революционный прорыв в этой области.

Подготовлено на основе статистики компании Промтекс (ООО ПК Орион).