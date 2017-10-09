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Экскурсии в ОАЭ – путешествие в настоящую сказку

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20 Октября 2017, 11:27

Попадая в Арабские Эмираты, каждый турист хочет увидеть то, о чем говорит весь мир, чем восхищается миллионы людей. Арабские Эмираты – это неповторимая, загадочная и волшебная страна:

  • самые высокие небоскребы в мире;
  • крупнейшие острова, созданные человеком;самые большие горнолыжные курорты и многое другое.

 

Если вы хотите собственными глазами увидеть местные достопримечательности, посетить известные во всем мире площади, храмы, то увлекательные и познавательные экскурсии в ОАЭ в этом Вам помогут. Разнообразие и большой выбор различных маршрутов позволяет удовлетворить запросы и вкусы всех туристов.

Экскурсия в Абу-Дами – Жемчужину Аравии

 

Многие туристы, прибывшие на отдых в Дубаи, не упускаются возможности и отправляются в Абу-Даби – столицу Арабских Эмиратов. Это город, который утопаем в зелени. Здесь сочетаются вековые традиции и последние достижения современной цивилизации. Обзорная экскурсия в Абу-Даби познакомит вас с крупнейшими небоскребами, самым большим в мире храмом мусульманских сооружений – мечетью Шейха Заида. Она поражает величественностью, уникальным и неповторимым дизайном, сиянием белого мрамора.

Выбирая среди множества предлагаемых экскурсий в Эмиратах, не упустите возможности и посетите столицу этой уникальной страны. Можете быть уверены, путешествие подарит массу незабываемых и ярких воспоминаний. То, что вы так часто видите на картинках в глянцевых журналах, сайтах туристических компаний, предстанет перед вами вживую.

Яхта Дубай: увлекательное морское путешествие

 

Отдыхая в Дубаи, многие туристы хотят немного времени провести вдали от шума и суеты. Отличным решением станет аренда яхты. Морская прогулка позволит рассмотреть удивительной красоты побережье этой страны: старинные форты, бухты, невероятные архипелаги искусственных островов. Любая яхта Дубай может быть арендована на два и более часов. Заказать данную услугу можно как на месте, так и заблаговременно. Также бронирование яхт возможно через интернет.

Обратите внимание, что стоимость аренды напрямую зависит от характеристики судна. Но выбор настолько большой, что каждый турист сможет подобрать оптимальный вариант. По вопросам выбора судна можно проконсультироваться с менеджерами. Как провести время на яхте? Вариантов много:

    • рыбалка в Персидском заливе;
    • дайвинг;
    • празднование свадьбы, дня рождения и любого другого праздника;
    • катание на водных мотоциклах;
    • интересные прогулки;
    • экскурсии вокруг пальмового острова Джумейра и многое другое.

Видео: Dubai Relax Tours / YouTube

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