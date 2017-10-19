Работа со счетчиками воды – занятие для профессионалов

Использование любых ресурсов в централизованном порядке предусматривает учет их эксплуатации для проведения соответствующей оплаты коммунальным службам. Не являются в этом отношении исключением холодная и горячая вода, для работы с которыми разработаны специальные счетчики. Это оборудование рассчитано на многолетнее применение, но при этом предусматривает особый подход не только к процессу установки, но и к дальнейшей эксплуатации. Речь идет о необходимости привлечения к любым операциям с устройствами аккредитованных специалистов. Такие мастера трудятся в рамках серьезных организаций, обычно оказывающих очень широкий спектр услуг на выгодных для населения условиях. Все заявки здесь обрабатываются и выполняются оперативно, оформлением сопутствующих документов профессионалы занимаются самостоятельно, тем самым избавляя клиентов от большей части бюрократических хлопот.

В случае, если предусматривается установка счетчиков воды, специалисты крупных организаций привозят с собой исключительно качественное оборудование, только что прошедшее первичную поверку непосредственно на заводе-изготовителе. Здесь предоставляются солидные гарантии на все товары, а также у потребителей появляется возможность на длительное время забыть о проверке или переустановке устройства. Обычно межповерочный интервал для такого типа продукции составляет 5-6 лет. На установленный товар и проведенные работы предоставляются все необходимые сертификаты и акты, от потребителя требуется лишь зарегистрировать новый счетчик в ЖКС или Управляющей компании в течение ближайших тридцати дней.

По прошествии указанного в техническом паспорте времени предполагается поверка счетчиков воды, с которой также на высоком уровне справляются представители специализированных компаний. Сегодня подобные мероприятия проходят без снятия оборудования, прямо на месте и всего лишь за 15-20 минут. Факт проведения процедур отображается в Свидетельстве о поверке, чью копию следует передать в ЕИРЦ. В случае, если устройство оказалось неисправным, обычно предлагается замена счетчиков воды. Здесь мастера работают по схеме, аналогичной той, что применяется при первичном монтаже, только уже отсутствует необходимость в подготовке труб, стыковочных элементов. После установки нового прибора учета требуется сообщить об этом в тридцатидневный срок в Управляющую компанию или ЖКС.