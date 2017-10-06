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Вагончик - готовое к эксплуатации сооружение для разных нужд

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19 Октября 2017, 16:02

Металлический каркас из гнутого швеллера с деревянными брусьями для поддержки наружной и внутренней обшивки, наружная отделка из цинкового профлиста, внутренняя на выбор заказчика, пол - ДСП, металлическая кровля - все продумано, чтобы облегчить конструкцию и сделать сооружение мобильным. Поэтому вагончик, как указано на сайте, может использоваться по многим назначениям: бытовка для строителей, временный офис, место для поста охраны, складское помещение, как дачный домик и даже банька. Нужно небольшое помещение? Вагончик - это то, что надо.

Что важно любому заказчику: быстрая доставка без необходимости городить фундамент. Заказ с комплектацией "под ключ", разгрузили и можно использовать по планируемому назначению. На сайте представлено 100 готовых решений - для деловых людей, ценящих свое время, достаточно несколько минут для выбора и заказа изделия. В течение дня оно будет доставлено и установлено с помощью манипулятора. При заказе желательно иметь критерии подбора:

  • климатический район использования;
  • для каких целей;
  • желаемая планировка;
  • комплектация.

Это поможет подобрать помещение, комфортное для проживания, несения службы или хранения. Для холодного климата с дополнительным утеплением. Для всех условий индивидуально: планировка, количество окон, расположение дверей.

Заказчику предстоит выбор между входными дверями, обшитыми оцинкованным листом или полностью металлическими. Утеплитель - с минеральной ватой толщиной 50 мм или 100 мм, возможна замена аналогом. Наружная отделка - выбор между оцинкованным профлистом и профлистом с полимерным покрытием. Наконец, пол: ДСП 18 мм, половая доска 28 мм, наличие линолеума. Заказ изделия с продуманными и правильно заданными условиями не доставит хлопот по дополнительным отделочным работам на месте эксплуатации.

Используя готовый профессионально изготовленный вагончик, можно иметь на стройке или домашнем участке оптимальное решение для конкретной задачи, готовое к использованию. Внешний вид не испортит дизайн участка. Можно заказать дополнительную комплектацию: с электропроводкой, обогревателями, кроватями, другими элементами по личному планированию использования. Для владельцев дач вагончик летом может служить местом для ночевки гостей, зимнего складирования вещей - применение всегда найдется, лишним не будет.

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