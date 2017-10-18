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Купить дискеты? Еще возможно!


© Фото: ЭВМHISTORY

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Дискеты по всем критериям относятся к категории устаревших носителей информации, но это не значит, что их нельзя купить.

Впервые дискеты (гибкие диски) поступили в массовую продажу в далеком 1971 году. Они принесли известность ведущим инженерам, которые их разработали и представили всему миру. На то время гибкий диск представлял собой уникальный способ хранения и передачи информации. Аналогов в мире просто не было, поэтому гибкие диски пользовались невероятной популярностью. Их использовали в своей работе промышленные предприятия, учреждения образования и здравоохранения, частные лица.

Дискеты позволяли:

  • многократно перезаписывать данные;
  • переносить ценные данные и информацию с одного компьютера на другой;
  • хранить данные и защищать ценную информацию.

Они имели достаточно компактные размеры, поэтому отличались удобством и простой в использовании.

Сегодня благодаря стремительному развитию информационных технологий появилось множество других съемных носителей. Дискеты по всем критериям относятся к категории устаревших носителей информации. Но это не значит, что их нельзя купить.

Заказать дискеты в любом количестве можно в интернет-магазине «Holmix». Он предлагает большой выбор носителей проверенных торговых марок:

  • REAL PRO;
  • VERBATIM;
  • SONY;
  • DIGITEX и другие.

Компания предлагает к покупке наиболее широко используемые виды дискет, которые могут отличаться емкостью. Ассортимент составлен так, чтобы были удовлетворены запросы всех категорий покупателей. Сегодня в интернет-магазине можно купить в розницу (10 штук дискет в одной упаковке) или оптом модули сохранения данных популярных торговых марок для применения в различных отраслях:

  • промышленность;
  • медицина;
  • проектирование и выпуск измерительного оборудования;
  • формирование загрузочных дисков и т. д.

С учетом поставленных задач можно подобрать оптимально подходящий носитель. Для облегчения выбора в каталоге представлено подробное описание каждой товарной позиции, стоимость, наличие на складе.

Помимо дискет, которые и сегодня пользуются спросом, интернет-магазин предлагает к покупке по выгодным ценам следующие группы товара:

  • периферийные устройства: шредеры, сканеры, факсы и прочее;
  • расходные материалы. В каталоге представлена фотобумага, купить которую можно оптом или в розницу. К заказу доступны гелевые и струйные картриджи, ленты для печатных машин, скрепки для финишеров;
  • комплектующие для персональных компьютеров;
  • сетевое оборудование;
  • аксессуары: сумки, рюкзаки, чехлы.

Интернет-магазин работает круглосуточно, поэтому расходные материалы, устройства ввода, дискеты купить можно в любое время, заполнив заявку прямо на сайте. Ведется сотрудничество со всеми регионами страны. Клиентам на выбор предложено несколько способов оплаты посылки:

  • безналичный расчет;
  • перевод с банковской карты;
  • оплата через электронные платежные системы;
  • наложенный платеж;
  • наличный расчет при получении товара.

Компания предлагает более 10 видов курьерской доставки по России, услуги проверенных транспортных компаний. Высокий уровень сервиса позволяет при минимальных потерях времени оформить заказ на сайте и получить его в короткие сроки. Гарантируется качество реализуемой продукции, так как магазин сотрудничает только с проверенными и надежными производителями. Для оптовых клиентов предусмотрены дополнительные скидки. Каждый покупатель может обратиться за помощью и консультацией к менеджерам. Отправить сообщение можно на сайте, указав адрес электронной почты. Специалисты выйдут на связь в короткие сроки, проконсультируют по всем вопросам и помогут с оформлением заказа.

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