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Рынок межкомнатных дверей Российской Федерации

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11 Октября 2017, 12:08

Данная статья анализирует рынок дверной промышленности за последние 3 года.

Проанализировав рынок межкомнатных дверей, мы получили следующие данные, на территории Российской Федерации на данный момент существует больше пятисот производителей межкомнатных дверей. Большая часть, из которых достаточно отсталые в плане технологического оснащения предприятия, с низко квалифицированным персоналом и примитивным модельным рядом. Но существует и достаточно сильные в плане технического оснащения производства, да их на данный момент не так много, не более 15% от общего числа, но уровень культуры производства на таких фабриках очень велик. Вот неполный список предприятий требующих Ваше внимание:

 

Помимо производителей, крупными игроками считаются дистрибьюторы, у которых отсутствует собственное производство, они лишь занимаются реализацией продукции в том или ином регионе. Дистрибьюторы, как правило, берут на себя, часть издержек по продаже:

  • Аренда (либо покупка) и содержание складских помещений
  • Содержание персонала необходимого для оптовой реализации полотен в том или ином регионе
 

За это все дистрибьюторы добавляют свою маржу к отпускной стоимости товаров, в большинстве своем она колеблется в диапазоне от 18 до 21 процента. Самым ярким примером такого оператора дверей является компания Браво, годовой оборот которой достигает 2,5 миллиарда рублей.

Розничные магазины межкомнатных дверей

 

Если мы будем говорить о компаниях, которые работают непосредственно с конечным покупателем, то их количество огромно, от маленьких рыночных точек до крупной специализированной розницы с магазинами площадью от 200 квадратных метров. Только в Москве насчитывается более 7000 торговых точек, в Санкт-Петербурге это число приблизительно в 4 раза меньше.

Все торговые точки можно разделить по следующему принципу:

  • Монобрендовые магазины – это дорогой сегмент продукции, характеризующийся «франчайзинговой» системой открытия магазинов. Яркими представителями являются следующие компании: Софья, Порта Прима и пр.
  • Мультибрендовые магазины – более дешевый сегмент, где собственник сам подбирает ассортимент, и список моделей, которые он хочет выставить в своем магазине.
  • Магазины, находящиеся в собственности предприятия производителя (не нужно пусть с монобрендовыми, в данном случае производитель является собственником розничной сети), по этому пути пока смогла пойти только одна компания – Волховец.
  • Особняком выделяем интернет-магазины, так как их отличает более низкая цена продукции и огромный ассортимент.
 

Ассортимент продукции

 

Анализ продаж за последние три года показал, что сегмент шпонированных дверей все больше теряет от общего объема продаж и в момент написания статьи составляет не более 25% от общего объема, в некоторых регионах: Сибирь, Москва и Санкт-Петербург он упал до 12-15%. Самым быстро растущим сегментом остаются погонажные «двери-экошпон», на них в данный момент приходится около 50% всех продаж по Российской Федерации. Следом за ним идут двери покрытые эмалью, за последние три года их объем увеличился с 12% до 22%.

Примечание: В расчетах не учитывались ламинированные полотна.

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