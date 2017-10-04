Рынок межкомнатных дверей Российской Федерации

Проанализировав рынок межкомнатных дверей, мы получили следующие данные, на территории Российской Федерации на данный момент существует больше пятисот производителей межкомнатных дверей. Большая часть, из которых достаточно отсталые в плане технологического оснащения предприятия, с низко квалифицированным персоналом и примитивным модельным рядом. Но существует и достаточно сильные в плане технического оснащения производства, да их на данный момент не так много, не более 15% от общего числа, но уровень культуры производства на таких фабриках очень велик. Вот неполный список предприятий требующих Ваше внимание:

Волховец

Софья

Профиль Дорс

Двери Бест

El’Porta

Помимо производителей, крупными игроками считаются дистрибьюторы, у которых отсутствует собственное производство, они лишь занимаются реализацией продукции в том или ином регионе. Дистрибьюторы, как правило, берут на себя, часть издержек по продаже:

Аренда (либо покупка) и содержание складских помещений

Содержание персонала необходимого для оптовой реализации полотен в том или ином регионе

За это все дистрибьюторы добавляют свою маржу к отпускной стоимости товаров, в большинстве своем она колеблется в диапазоне от 18 до 21 процента. Самым ярким примером такого оператора дверей является компания Браво, годовой оборот которой достигает 2,5 миллиарда рублей.

Розничные магазины межкомнатных дверей

Если мы будем говорить о компаниях, которые работают непосредственно с конечным покупателем, то их количество огромно, от маленьких рыночных точек до крупной специализированной розницы с магазинами площадью от 200 квадратных метров. Только в Москве насчитывается более 7000 торговых точек, в Санкт-Петербурге это число приблизительно в 4 раза меньше.

Все торговые точки можно разделить по следующему принципу:

Монобрендовые магазины – это дорогой сегмент продукции, характеризующийся «франчайзинговой» системой открытия магазинов. Яркими представителями являются следующие компании: Софья, Порта Прима и пр.

Мультибрендовые магазины – более дешевый сегмент, где собственник сам подбирает ассортимент, и список моделей, которые он хочет выставить в своем магазине.

Магазины, находящиеся в собственности предприятия производителя (не нужно пусть с монобрендовыми, в данном случае производитель является собственником розничной сети), по этому пути пока смогла пойти только одна компания – Волховец.

Особняком выделяем интернет-магазины, так как их отличает более низкая цена продукции и огромный ассортимент.

Ассортимент продукции

Анализ продаж за последние три года показал, что сегмент шпонированных дверей все больше теряет от общего объема продаж и в момент написания статьи составляет не более 25% от общего объема, в некоторых регионах: Сибирь, Москва и Санкт-Петербург он упал до 12-15%. Самым быстро растущим сегментом остаются погонажные «двери-экошпон», на них в данный момент приходится около 50% всех продаж по Российской Федерации. Следом за ним идут двери покрытые эмалью, за последние три года их объем увеличился с 12% до 22%.

Примечание: В расчетах не учитывались ламинированные полотна.