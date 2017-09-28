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Выбираем саженцы кедра сибирского

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06 Октября 2017, 12:24

Если вы приняли решение озеленить территорию хвойными деревьями, стоит, в первую очередь, обратить внимание на сибирский кедр.

Некоторые питомники рекомендуют черную сосну и другие деревья, но никто не упоминает о том, что у нее низкий процент приживаемости и не во всех регионах России она может расти. Жаркая погода летом и слишком низкая температура зимой вносят свои правила в озеленение территории. Солнце выжигает корневую систему, а мороз добивает слабые плохо адаптированные деревья к условиям. Поэтому для оформления ландшафта больше всего подходит сибирский кедр.

Сегодня саженцы кедра сибирского поставляются по всей территории России и городам СНГ. Извлекают из земли кедр на продажу специалисты, которые прекрасно понимают, как правильно выкопать дерево, чтобы не повредить клуб корней. Перевозки осуществляются самолетами и железнодорожными линиями в закрытых контейнерах. Благодаря этому деревья приходят к заказчику в целом виде, с живыми корнями и ветками. Приживаемость сибирского кедра на новом месте достигает 90%. Это прекрасный показатель в сравнении с другими видами хвойных деревьев. Заказывать оптом кедр намного выгоднее за счет системы скидок, за каждый новый заказ предусмотрены большие бонусы.

Преимущества сибирского кедра

 

Огромный плюс заключается в возможности через интернет-питомник купить саженцы кедра сибирского ЭКСТРА класса 180-220 см. Это деревья с идеально сформированными корнями, но относительно молодые. Дело в том, что десять или двадцать лет для сибирского кедра не возраст, так как дерево может расти больше пяти веков. Озеленив сад, облагородив окружающую территорию парка, государственной службы и т. п., сибирский кедр пятьсот лет будет радовать людей красивым пейзажем и чистым воздухом. Прогулки по кедровому лесу успокаивают, придают чувство уверенности, благоприятно влияют на людей, страдающих бронхитом и другими легочными болезнями.

Чтобы найти здоровые саженцы кедра, лучше всего обратиться в специализированный питомник хвойных растений, поставляющий деревья во все уголки страны и города СНГ. Сибирский кедр славится прекрасной устойчивостью в экстремальных погодных условиях. При минимальном уходе дерево много поколений будет радовать окружающих людей, давать плоды в виде шишек. Кстати, из шишек можно выбирать семена и засаживать места, где мало деревьев, так со временем образуется дивный кедровый уголок.

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