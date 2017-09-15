  • 4 Октябрь 2017
USD 05.10.2017 57.7832 -0.1543
USD ММВБ 19:17 57.58350  
EUR 05.10.2017 67.9357 -0.0482
EUR ММВБ 19:17 67.7010  
Нефть($) 04.10.2017 56.05 +0.54
Нефть(p) 04.10.2017 3238.75 +22.64

«Алмаз» — занятия по смешанным единоборствам в Петербурге для всех

Темы дня

04 Октября 2017, 16:48

Боевые единоборства, вошедшие «в моду» около двадцати лет назад, со временем не теряют своей популярности — а только становятся  более востребованными. Это неудивительно — даже те, кто не мечтает о карьере профессионального бойца, хотели бы уметь защищать себя в обычной жизни.

Лучший клуб ММА в СПб «Алмаз» — это занятия группового и индивидуального типа для по так называемому «микс файту» — смешанным единоборствам. Клуб готов приветствовать в своих стенах всех желающих вне зависимости от опыта.

Чем интересен данный стиль борьбы, и что именно может предложить клуб?

Существует немало направлений единоборств — бокс, самбо, борьба, сумо и так далее. Однако все они ограничены жесткими внутренними рамками — бои проходят в соответствии со строгими правилами. Что касается ММА, то ситуация выглядит противоположным образом — микс файт берет самые лучшие приемы из разных единоборств и смешивает их, таким образом создавая особый, ни на что не похожий и очень действенный на практике стиль боя. ММА — это не только красота и изящество, присущие многим боевым искусствам, но и очень высокая эффективность. В микс файте изучаются как защитные, так и атакующие техники.

Клуб «Алмаз» работает в северной столице уже тринадцать лет, и тренерами в нем выступают действующие профессионалы ММА. Своим посетителям клуб предлагает следующее:

  • Микс файт для новичков под руководством тренера. При этом существуют не только «детские» группы от шести лет, но и группы для взрослых — даже после 20 или 30 лет начать заниматься единоборствами с нуля еще не поздно. Начинающие осваивают азы отдельно от опытных бойцов, поэтому тренер может уделить группе все необходимое внимание.
  • Занятия для опытных бойцов микс файт. Если Вы уже давно занимаетесь смешанными боевыми искусствами и хотели бы повысить свой уровень, «Алмаз» станет лучшим местом для того, чтобы отточить навыки. Занятия опытных групп также проводятся отдельно — тренер плотно работает с бойцами, не отвлекаясь на новичков, и на тренировках изучается только актуальный для опытных бойцов материал.
  • Клуб «Алмаз» располагает собственной профессиональной командой — Almaz Fight Team (AFT), стать членами которой при желании могут бойцы, занимающиеся в клубе.

Помимо групповых тренировок, есть возможность индивидуальных занятий с тренером — что особенно актуально для начинающих. Клуб «Алмаз» оборудован на профессиональном уровне, во время занятий большое внимание уделяется безопасности как начинающих, так и опытных профи.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.10.17
    «Алмаз» — занятия по смешанным единоборствам в Петербурге для всех
    02.10.17
    Строящееся жилье в Мурино от надежного застройщика
    02.10.17
    В домашнем поединке второго тура группы «А» российский «ЦСКА» уступил «Манчестер Юнайтед»
    29.09.17
    Значение букетов
    28.09.17
    Организация безопасности движения на парковках и в гаражах
    27.09.17
    Об особенностях портативных раций
    19.09.17
    Услуги типографии для туристических агентств
    15.09.17
    Оконные системы IVAPER — начало строительства нового производственно-логистического комплекса

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram