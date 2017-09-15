«Алмаз» — занятия по смешанным единоборствам в Петербурге для всех

Боевые единоборства, вошедшие «в моду» около двадцати лет назад, со временем не теряют своей популярности — а только становятся более востребованными. Это неудивительно — даже те, кто не мечтает о карьере профессионального бойца, хотели бы уметь защищать себя в обычной жизни.

Лучший клуб ММА в СПб «Алмаз» — это занятия группового и индивидуального типа для по так называемому «микс файту» — смешанным единоборствам. Клуб готов приветствовать в своих стенах всех желающих вне зависимости от опыта.

Чем интересен данный стиль борьбы, и что именно может предложить клуб?

Существует немало направлений единоборств — бокс, самбо, борьба, сумо и так далее. Однако все они ограничены жесткими внутренними рамками — бои проходят в соответствии со строгими правилами. Что касается ММА, то ситуация выглядит противоположным образом — микс файт берет самые лучшие приемы из разных единоборств и смешивает их, таким образом создавая особый, ни на что не похожий и очень действенный на практике стиль боя. ММА — это не только красота и изящество, присущие многим боевым искусствам, но и очень высокая эффективность. В микс файте изучаются как защитные, так и атакующие техники.

Клуб «Алмаз» работает в северной столице уже тринадцать лет, и тренерами в нем выступают действующие профессионалы ММА. Своим посетителям клуб предлагает следующее:

Микс файт для новичков под руководством тренера. При этом существуют не только «детские» группы от шести лет, но и группы для взрослых — даже после 20 или 30 лет начать заниматься единоборствами с нуля еще не поздно. Начинающие осваивают азы отдельно от опытных бойцов, поэтому тренер может уделить группе все необходимое внимание.

Занятия для опытных бойцов микс файт. Если Вы уже давно занимаетесь смешанными боевыми искусствами и хотели бы повысить свой уровень, «Алмаз» станет лучшим местом для того, чтобы отточить навыки. Занятия опытных групп также проводятся отдельно — тренер плотно работает с бойцами, не отвлекаясь на новичков, и на тренировках изучается только актуальный для опытных бойцов материал.

Клуб «Алмаз» располагает собственной профессиональной командой — Almaz Fight Team (AFT), стать членами которой при желании могут бойцы, занимающиеся в клубе.

Помимо групповых тренировок, есть возможность индивидуальных занятий с тренером — что особенно актуально для начинающих. Клуб «Алмаз» оборудован на профессиональном уровне, во время занятий большое внимание уделяется безопасности как начинающих, так и опытных профи.