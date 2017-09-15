«Алмаз» — занятия по смешанным единоборствам в Петербурге для всех

Боевые единоборства, вошедшие «в моду» около двадцати лет назад, со временем не теряют своей популярности — а только становятся более востребованными. Это неудивительно — даже те, кто не мечтает о карьере профессионального бойца, хотели бы уметь защищать себя в обычной жизни.
Лучший клуб ММА в СПб «Алмаз» — это занятия группового и индивидуального типа для по так называемому «микс файту» — смешанным единоборствам. Клуб готов приветствовать в своих стенах всех желающих вне зависимости от опыта.
Чем интересен данный стиль борьбы, и что именно может предложить клуб?
Существует немало направлений единоборств — бокс, самбо, борьба, сумо и так далее. Однако все они ограничены жесткими внутренними рамками — бои проходят в соответствии со строгими правилами. Что касается ММА, то ситуация выглядит противоположным образом — микс файт берет самые лучшие приемы из разных единоборств и смешивает их, таким образом создавая особый, ни на что не похожий и очень действенный на практике стиль боя. ММА — это не только красота и изящество, присущие многим боевым искусствам, но и очень высокая эффективность. В микс файте изучаются как защитные, так и атакующие техники.
Клуб «Алмаз» работает в северной столице уже тринадцать лет, и тренерами в нем выступают действующие профессионалы ММА. Своим посетителям клуб предлагает следующее:
- Микс файт для новичков под руководством тренера. При этом существуют не только «детские» группы от шести лет, но и группы для взрослых — даже после 20 или 30 лет начать заниматься единоборствами с нуля еще не поздно. Начинающие осваивают азы отдельно от опытных бойцов, поэтому тренер может уделить группе все необходимое внимание.
- Занятия для опытных бойцов микс файт. Если Вы уже давно занимаетесь смешанными боевыми искусствами и хотели бы повысить свой уровень, «Алмаз» станет лучшим местом для того, чтобы отточить навыки. Занятия опытных групп также проводятся отдельно — тренер плотно работает с бойцами, не отвлекаясь на новичков, и на тренировках изучается только актуальный для опытных бойцов материал.
- Клуб «Алмаз» располагает собственной профессиональной командой — Almaz Fight Team (AFT), стать членами которой при желании могут бойцы, занимающиеся в клубе.
Помимо групповых тренировок, есть возможность индивидуальных занятий с тренером — что особенно актуально для начинающих. Клуб «Алмаз» оборудован на профессиональном уровне, во время занятий большое внимание уделяется безопасности как начинающих, так и опытных профи.