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Строящееся жилье в Мурино от надежного застройщика

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02 Октября 2017, 14:15

Рынок недвижимости северной столицы готов предложить огромный выбор вариантов жилья. Сегодня можно купить квартиру в полностью готовых и строящихся проектах. Причем на долю последних приходится порядка 70% от общего объема предложения. Например, только у застройщика «Полис Групп», одной из ведущих строительных компаний Петербурга, в процессе строительства находится свыше 700 тысяч кв. м. жилья.

На данный момент продажа квартир в строящихся домах от застройщика ведется в четырех новостройках:

  • «Полис на Коменданстком», строящемся в самой зеленой части Приморского района;
  • «Полис на Неве», расположенном непосредственно на Октябрьской набережной, проходящей по территории Невского района;
  • «Краски лета», строительство которого идет в поселке Мурино Всеволожского района;
  • Корпусах 7 и 8 очереди ЖК «Вернисаж» в Кудрово.

Все новостройки обладают отличными качественными характеристиками, находятся в динамично развивающихся локациях с удобной транспортной доступностью и предлагают широкий ассортимент жилья по разумным ценам. Выгоднее всего обойдется квартира в Мурино от застройщика «Полис Групп»: сейчас здесь есть возможность приобрести площадью 19,7 квадратных метров всего за 1,33 миллиона рублей.

Надежность компании не вызывает сомнений: за семь лет работы она успешно завершила строительство более чем 30 домов. Кроме жилья застройщик возводит инфраструктурные объекты: образовательные учреждения, магазины, стадионы.

ЖК «Краски лета»: территория комфортной жизни

«Краски лета» - это уже второй проект от компании «Полис Групп» в районе Мурино-Девяткино. Строительство первого, жилого комплекса «Мой город», было окончено в начале текущего года. Сейчас здесь еще остались свободные квартиры, и те покупатели, которые не могут откладывать новоселье на длительный срок, могут приобрести здесь готовую квартиру.

В ЖК «Краски лета», строительство которого ведется в несколько этапов, пока сдана только первая очередь, а на остальных ведутся активные работы. Комплекс состоит из пяти высотных 19-этажных кирпично-монолитных корпусов со встроенными помещениями коммерческого назначения. При отделке фасадов использованы яркие навесные панели, а места общего пользования всех корпусов выполнены в едином стиле.

В продаже представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, а также студии. Площадь жилья варьируется от 19,7 до 78,7 квадратных метров. Планировки квартир отличают просторные кухни и прихожие, остекленные лоджии. Отделка в квартирах не предусмотрена.

На территории застройщик выполнит комплексное благоустройство. Здесь будут оборудованы площадки для прогулок с детьми и занятий спортом. Появятся зеленые насаждения, скамейки и прогулочные дорожки. Автомобилисты смогут оставлять машины на охраняемой парковке. Для безопасности жильцов в подъездах устанавливаются домофоны, а на территории – камеры видеонаблюдения.

В коммерческих помещениях будут работать продовольственные и промтоварные магазины, аптеки, развивающий детский клуб, парикмахерские, кафе и медицинские центры, что позволит новоселам решать свои бытовые проблемы не выходя за территорию комплекса.

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