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В домашнем поединке второго тура группы «А» российский «ЦСКА» уступил «Манчестер Юнайтед»

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02 Октября 2017, 14:12

На московском стадионе «Арена ЦСКА» в эту среду состоялся поединок второго тура группы «А», в котором приняли участие российский «ЦСКА» и английский «Манчестер Юнайтед». По итогам домашнего матча россияне проиграли команде из Англии со счетом 1:4. Это первое поражение для московских футболистов в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА этого сезона.

Первый гол англичане забили уже на 4-й минуте игры. Далее мячи в ворота соперника они направляли на 18-й, 26-й и 57-й минутах. Единственный забитый россиянами гол зафиксирован на 90-й минуте игры. Триумф на выездном матче позволил «Манчестер Юнайтед» стать лидером группы «А», набрав в целом 6 очков. В свою очередь, московский «ЦСКА» занял 3-ю позицию, имея в копилке 3 балла.

Стоит отметить, что в преддверии чемпионата многие эксперты делали ставку именно на английскую команду. В этом можно убедиться, изучив прогнозы специалистов на сайтах легальных российских букмекеров. Рейтинг букмекерских контор поможет легко отыскать такие ресурсы. Средний коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» колебался от 1,62 до 2,17.

Ранее «ЦСКА» сделал важный шаг на пути продвижения в Лиге чемпионов, победив «Бенфику» со счетом 2:1. Однако на Кубке России армейцы выступили не очень успешно, уступив «Авангарду» 0:1. В то же время англичане в этом сезоне показали себя очень успешно. При этом в большинстве матчей их победа была не просто безоговорочной, а разгромной. Только в крайнем матче с «Саутгемптоном» они забили менее 2-х голов, победив со счетом 1:0. В целом же за этот футбольный год «Манчестер «Юнайтед» уже одержал победу в семи из восьми матчей.

Эксперты отмечают, что с того времени, как МЮ побывал в Ростове в марте этого года тренерским составом была проделана большая работа. Сегодня английский клуб относят к европейским грандам, ведь он показывает стабильно высокие результаты. Букмекерские конторы неизменно находятся на стороне «Манчестер Юнайтед» в ходе его продвижения в Лиге чемпионов.

Следующий матч в рамках Лиги чемпионов российский «ЦСКА» сыграет 18 октября со швейцарским «Базелем». Игра будет происходить на московском стадионе. По мнению экспертов, этот противник для российского клуба является вполне равным по силе. Поэтому есть все шансы надеяться на успешный результат матча. Специалисты отмечают, что «ЦСКА» нужно собраться, чтобы из группы выходить со второго места. Для этого армейцам нужно будет хорошо показать себя и в матче с «Бенфикой».

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