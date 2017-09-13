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Значение букетов

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29 Сентября 2017, 17:16

Если вам нужно презентовать букет и вы не знаете отношение к цветам, то лучше на сайте Flower Studio - Ростов-на-Дону воспользуйтесь советами флористов, которые знают значения всех цветков и видов букетов и смогут подобрать вам подходящий ароматный презент.

Согласно цветочной этике, нужно молодым девушкам обязательно дарить букеты с нераспустившимися бутонами, что символизирует их чистоту и нежность, цветки должны быть светлых пастельных тонов. Это могут быть ландыши, тюльпаны, фрезии, нарциссы, розы и другие цветущие бутонами цветы. Для женщин постарше преподносят букеты из распустившихся цветов более насыщенных тонов, это могут быть ирисы, хризантемы, лилии, темные розы, гладиолусы.

Если вы заглянете сюда, то узнаете, что для букета, выражающего любовь, нужно подбирать цветы насыщенного красного цвета, и розы – отличное тому подтверждение. Но вот на 8 Марта лучше дарить именно весенние тюльпаны или мимозы, которые символизируют начало весны. Признак тайной любви – это белая астра или красная хризантема, а вот розовые цветы означают тоску за тем, кому они дарятся. Белый цвет – это символ чистоты, невинности и искренности, он отлично сочетается с любым другим в композиции. Красные цветы – это символ страсти, а розовые - это нежность и признание в чувствах.

Если вы хотите сделать комплимент, то можно остановиться на белых камелиях, которые являются символом признательности и восхищения, но не романтических чувств, такие букеты дарят учителям, например. Количество цветов тоже имеет значение, три – это уважение, пять – радость, один цветок – просто внимание, семь – любовь, девять – это знак уважения и примирения.

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