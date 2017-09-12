Организация безопасности движения на парковках и в гаражах

Парковки и гаражи – это те зоны, где участники дорожного движения в лице водителя, очень часто нарушают правила: превышают скорость, не думают о том, что могут создать аварийную ситуацию при совершении маневра, и не берут во внимание то, что там могут находиться пешеходы. Поэтому существуют и широко используются специальные средства, которые пытаются бороться за дисциплинированность водителей, а также делают процесс парковки удобнее.
Безопасное движение транспортных средств и сохранность помещения (подземного паркинга, склада, гаража и т. д.) возможно обеспечить с помощью:
- лежачего полицейского;
- делиниаторов;
- колесоотбойников;
- демпферов (для защиты стен и углов);
- столбиков;
- кабель-каналов (для защиты кабеля и других коммуникаций).
Лежачий полицейский (искусственная дорожная неровность):
- монтируется на земле и выглядит как полоса с выпуклостями;
- цвет – черный с ярко желтой разметкой;
- наезд на такую преграду с разгона может существенно навредить автомобилю;
- обычно устанавливается для принудительного снижения скорости там, где могут передвигаться люди, и там, где транспортное средство может совершить маневр, или движении в обратном направлении.
Существует несколько разновидностей лежачих полицейских:
- ИДН 300 (монтируют на парковках, во дворах жилых домов, складских помещениях; имеет небольшие размеры и, конечно же, недорого стоит);
- ИДН 500 (устанавливается там, где значительный поток пешеходов, прочнее своего предшественника, армирован металлокордом);
- ИНД 900 (используется возле больниц, школ и т. д.; имеет встроенный металлический диск; самый широкий среди всех своих предшественников).
Делиниатор:
- имеет нестандартную форму (выпуклую) и броский цвет, что хорошо показывает его на дороге;
- возможно нанесение светоотражающих элементов, чтобы лучше видеть ночью;
- комплектуется вертикальными столбиками, которые могут быть постоянно, а иногда их можно и убрать;
- имеет соединители, которые позволяют сформировать сплошную линию;
- применяется для разметки определенных секторов парковки;
- автомобилю вреда не нанесет, он исключительно информативный.
Колесоотбойники:
- имеют мягкую резиновую поверхность и яркую разметку;
- используются для лимитирования движения автомобиля;
- не делают вред транспортному средству, но препятствуют дальнейшему ходу;
- место установки – это место остановки.
Демпферы или отбойники:
- материал – прочная резина, у которой форма при ударе остается такой же, а также делается яркая разметка, клеятся светоотражающие элементы;
- используются для предупреждения крушения стен и углов сооружений;
- защищает автомобиль в момент маневра от повреждений.
Столбики:
- сделаны из полиуретана и имеют яркий окрас со светоотражающими вставками;
- сдерживают движение автомобилей;
- крепление с помощью анкера и болта, который вгоняется в асфальтное покрытие, бетонируемые и передвижные;
- могут нанести вред всему автомобилю при столкновении, но больше всего кузову.
Кабель-каналы:
- это короб разной конструкции, в который помещают кабель, провод и т. д.;
- на конструкцию нанесена разметка желтого цвета;
- надежно защищает кабель от колес автомобиля.
Наличие оборудования, разметки и тому подобного на парковке или гараже – повышают безопасность при движении автомобилей и целостность строения. Но лучше всего обеспечит безопасность, если водитель будет проявлять ответственное отношение к пешеходам и другим водителям. Главное – быть внимательным, не торопиться и уважать друг друга – это залог безопасности на дороге.
Удачи при покупке и выборе!