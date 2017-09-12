Организация безопасности движения на парковках и в гаражах

Если вы хотите организовать безопасность движения на парковках и в гаражах, примите во внимание предоставленную нами информацию.

Парковки и гаражи – это те зоны, где участники дорожного движения в лице водителя, очень часто нарушают правила: превышают скорость, не думают о том, что могут создать аварийную ситуацию при совершении маневра, и не берут во внимание то, что там могут находиться пешеходы. Поэтому существуют и широко используются специальные средства, которые пытаются бороться за дисциплинированность водителей, а также делают процесс парковки удобнее.

Безопасное движение транспортных средств и сохранность помещения (подземного паркинга, склада, гаража и т. д.) возможно обеспечить с помощью:

лежачего полицейского;

делиниаторов;

колесоотбойников;

демпферов (для защиты стен и углов);

столбиков;

кабель-каналов (для защиты кабеля и других коммуникаций).

Лежачий полицейский (искусственная дорожная неровность):

монтируется на земле и выглядит как полоса с выпуклостями;

цвет – черный с ярко желтой разметкой;

наезд на такую преграду с разгона может существенно навредить автомобилю;

обычно устанавливается для принудительного снижения скорости там, где могут передвигаться люди, и там, где транспортное средство может совершить маневр, или движении в обратном направлении.

Существует несколько разновидностей лежачих полицейских:

ИДН 300 (монтируют на парковках, во дворах жилых домов, складских помещениях; имеет небольшие размеры и, конечно же, недорого стоит);

(монтируют на парковках, во дворах жилых домов, складских помещениях; имеет небольшие размеры и, конечно же, недорого стоит); ИДН 500 (устанавливается там, где значительный поток пешеходов, прочнее своего предшественника, армирован металлокордом);

(устанавливается там, где значительный поток пешеходов, прочнее своего предшественника, армирован металлокордом); ИНД 900 (используется возле больниц, школ и т. д.; имеет встроенный металлический диск; самый широкий среди всех своих предшественников).

Делиниатор:

имеет нестандартную форму (выпуклую) и броский цвет, что хорошо показывает его на дороге;

возможно нанесение светоотражающих элементов, чтобы лучше видеть ночью;

комплектуется вертикальными столбиками, которые могут быть постоянно, а иногда их можно и убрать;

имеет соединители, которые позволяют сформировать сплошную линию;

применяется для разметки определенных секторов парковки;

автомобилю вреда не нанесет, он исключительно информативный.

Колесоотбойники:

имеют мягкую резиновую поверхность и яркую разметку;

используются для лимитирования движения автомобиля;

не делают вред транспортному средству, но препятствуют дальнейшему ходу;

место установки – это место остановки.

Демпферы или отбойники:

материал – прочная резина, у которой форма при ударе остается такой же, а также делается яркая разметка, клеятся светоотражающие элементы;

используются для предупреждения крушения стен и углов сооружений;

защищает автомобиль в момент маневра от повреждений.

Столбики:

сделаны из полиуретана и имеют яркий окрас со светоотражающими вставками;

сдерживают движение автомобилей;

крепление с помощью анкера и болта, который вгоняется в асфальтное покрытие, бетонируемые и передвижные;

могут нанести вред всему автомобилю при столкновении, но больше всего кузову.

Кабель-каналы:

это короб разной конструкции, в который помещают кабель, провод и т. д.;

на конструкцию нанесена разметка желтого цвета;

надежно защищает кабель от колес автомобиля.

Наличие оборудования, разметки и тому подобного на парковке или гараже – повышают безопасность при движении автомобилей и целостность строения. Но лучше всего обеспечит безопасность, если водитель будет проявлять ответственное отношение к пешеходам и другим водителям. Главное – быть внимательным, не торопиться и уважать друг друга – это залог безопасности на дороге.

Удачи при покупке и выборе!