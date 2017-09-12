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Организация безопасности движения на парковках и в гаражах

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28 Сентября 2017, 12:27

Если вы хотите организовать безопасность движения на парковках и в гаражах, примите во внимание предоставленную нами информацию.

Парковки и гаражи – это те зоны, где участники дорожного движения в лице водителя, очень часто нарушают правила: превышают скорость, не думают о том, что могут создать аварийную ситуацию при совершении маневра, и не берут во внимание то, что там могут находиться пешеходы. Поэтому существуют и широко используются специальные средства, которые пытаются бороться за дисциплинированность водителей, а также делают процесс парковки удобнее.

Безопасное движение транспортных средств и сохранность помещения (подземного паркинга, склада, гаража и т. д.) возможно обеспечить с помощью:

  • лежачего полицейского;
  • делиниаторов;
  • колесоотбойников;
  • демпферов (для защиты стен и углов);
  • столбиков;
  • кабель-каналов (для защиты кабеля и других коммуникаций).
 

Лежачий полицейский (искусственная дорожная неровность):

  • монтируется на земле и выглядит как полоса с выпуклостями;
  • цвет – черный с ярко желтой разметкой;
  • наезд на такую преграду с разгона может существенно навредить автомобилю;
  • обычно устанавливается для принудительного снижения скорости там, где могут передвигаться люди, и там, где транспортное средство может совершить маневр, или движении в обратном направлении.
 

Существует несколько разновидностей лежачих полицейских:

  • ИДН 300 (монтируют на парковках, во дворах жилых домов, складских помещениях; имеет небольшие размеры и, конечно же, недорого стоит);
  • ИДН 500 (устанавливается там, где значительный поток пешеходов, прочнее своего предшественника, армирован металлокордом);
  • ИНД 900 (используется возле больниц, школ и т. д.; имеет встроенный металлический диск; самый широкий среди всех своих предшественников).
 
 

Делиниатор:

  • имеет нестандартную форму (выпуклую) и броский цвет, что хорошо показывает его на дороге;
  • возможно нанесение светоотражающих элементов, чтобы лучше видеть ночью;
  • комплектуется вертикальными столбиками, которые могут быть постоянно, а иногда их можно и убрать;
  • имеет соединители, которые позволяют сформировать сплошную линию;
  • применяется для разметки определенных секторов парковки;
  • автомобилю вреда не нанесет, он исключительно информативный.
 

Колесоотбойники:

  • имеют мягкую резиновую поверхность и яркую разметку;
  • используются для лимитирования движения автомобиля;
  • не делают вред транспортному средству, но препятствуют дальнейшему ходу;
  • место установки – это место остановки.
 

Демпферы или отбойники:

  • материал – прочная резина, у которой форма при ударе остается такой же, а также делается яркая разметка, клеятся светоотражающие элементы;
  • используются для предупреждения крушения стен и углов сооружений;
  • защищает автомобиль в момент маневра от повреждений.
 

Столбики:

  • сделаны из полиуретана и имеют яркий окрас со светоотражающими вставками;
  • сдерживают движение автомобилей;
  • крепление с помощью анкера и болта, который вгоняется в асфальтное покрытие, бетонируемые и передвижные;
  • могут нанести вред всему автомобилю при столкновении, но больше всего кузову.
 

Кабель-каналы:

  • это короб разной конструкции, в который помещают кабель, провод и т. д.;
  • на конструкцию нанесена разметка желтого цвета;
  • надежно защищает кабель от колес автомобиля.
 

Наличие оборудования, разметки и тому подобного на парковке или гараже – повышают безопасность при движении автомобилей и целостность строения. Но лучше всего обеспечит безопасность, если водитель будет проявлять ответственное отношение к пешеходам и другим водителям. Главное – быть внимательным, не торопиться и уважать друг друга – это залог безопасности на дороге.

Удачи при покупке и выборе!

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