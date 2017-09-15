Оконные системы IVAPER — начало строительства нового производственно-логистического комплекса

14 сентября 2017 в 14.00 в торжественной обстановке был установлен памятный знак в честь начала основной фазы строительства производственно-логистического комплекса Группы компаний ИВАПЕР в районе поселка Шушары, города Петербурга.

Группа компания ИВАПЕР — производитель профилей ПВХ для оконных и дверных систем. Потребители продукции — это региональные оконные предприятия, а также крупные производители светопрозрачных конструкций федерального значения.

На участке площадью более 68 000 м2 будут возведены производственный комплекс, складские терминалы и офисное здание.

Светлана Иванова — руководитель Группы компаний ИВАПЕР — в своем обращении к многочисленным гостям церемонии отметила важность преемственности и поступательного развития компании ИВАПЕР и постоянное стремление к совершенствованию основных бизнес-процессов предприятия, отвечающее вызовам сегодняшнего дня.