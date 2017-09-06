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Все для вашего удобства: точка SPOT на М. Жукова

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13 Сентября 2017, 16:24

Принцип работы автоцентра SPOT – максимальный комфорт и доступность для клиентов. Шагом к этому стала пятая точка обслуживания в Санкт-Петербурге. В новый центр войдут:

  • магазин. Линейка из более чем 700 фильтров, 70 моторных и трансмиссионных масел, десятков присадок для различных видов масел, промывок для технических узлов, будь то топливная система или двигатель;
  • станция технического обслуживания. Команда из более, чем шести мастеров с общим опытом свыше 50 лет. Специализируемся на замене масел и фильтров.

Обслуживаем автомобили любых марок – от Chevrolet и Lada до Mercedes и Nissan. Предлагаем запись на прием как в режиме онлайн на нашем сайте zamena-masla-spot.ru, так и по телефону 8 (812) 603-44-80. Предварительно вы можете посмотреть онлайн-трансляцию занятости, выбрав подходящую вам точку.

Важно: при заказе масла в нашем каталоге и покупке фильтра мы проведем бесплатную замену в нашем СТО.

7 аргументов в пользу SPOT

  1. Приятный внешний вид каждой точки. Мы считаем, что высокий уровень сервиса проявляется не только в квалификации мастеров, но и во внешнем виде станции. Поэтому мы оформили салон в эстетичном стиле и поддерживаем чистоту на рабочем месте. Во время ожидания замены вы можете выпить чашку кофе или чая с конфетами, посмотреть телевизор или почитать журнал в приятной обстановке.
  2. Не бросаем клиентов после оказания услуги или продажи продукции, предлагая гарантию на двигатель до 10 лет.
  3. Располагаем документами и сертификатами, подтверждающими наш профессионализм. Работаем только с официальными дилерами и проверенными поставщиками.
  4. Гарантируем прозрачность работы: мы ведем онлайн-трансляцию из СТО, ничего не утаиваем от клиентов при обслуживании. Готовы проконсультировать по поводу эксплуатации авто и дать советы об интервале обслуживания, даже если у вас нет сервисной книги.
  5. Имеем в наличии свыше 900 запчастей, что позволяет нам быстро подобрать подходящее масло или фильтр для автомобиля. Вам не придется неделями ожидать доставки или колесить по городу в поисках нужного. Мы заменим все прямо на месте.
  6. Среднее время обслуживания варьируется в пределах 15-60 минут. Все зависит от сложности работы, типа автомобиля и конструкции.
  7. Постоянные скидки и специальные предложения.

Оцените комфортабельность нашего центра на собственном опыте – посетите точку SPOT на проспекте Маршала Жукова!

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