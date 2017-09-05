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Остекление лоджий в Санкт-Петербурге: широкий спектр предложений

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12 Сентября 2017, 14:58

Обустройство квартиры предусматривает учет огромного количества моментов, самым непосредственным образом влияющих на комфорт и эстетическую составляющую жилья. Не на последнем месте здесь находятся и мероприятия по остеклению лоджий, позволяющие без особых усилий увеличить полезную площадь недвижимости и свести к минимуму энергопотери внутренних помещений. Сегодня с решением подобных задач не возникает особых сложностей, поскольку на рынке представлены профессионалы, готовые переложить все текущие хлопоты на собственные плечи. Такие организации, как строительная компания «Премиум», предлагают полный спектр сопутствующих услуг, ориентируясь на предпочтения и материальные возможности каждого отдельного клиента.

Сотрудничество между двумя сторонами протекает неизменно в простой и удобной форме. После обращения к специалистам человек получает от них квалифицированную консультацию относительно выбора оптимального варианта решения вопроса, в частности, речь идет об использовании тех или иных форматов конструкций. После этого на адрес клиента выезжает замерщик, осуществляющий все необходимые расчеты. Изготовление продукции, соответствующей условиям договора, производится в минимальные сроки, равно как и ее монтаж на месте конечного использования.

Стоит отметить, что солидная специализированная компания проводит остекление лоджий в Санкт-Петербурге по нескольким востребованным направлениям. Так, сами профили могут быть как пластиковыми, так и алюминиевыми, в последнем случае возможно не только привычное теплое, но и более демократичное по цене холодное остекление. Для решения конкретных задач выбирается оптимальное количество камер стеклопакетов, при необходимости для максимального снижения теплопроводности профилей они оснащаются терморазрывами.

Помимо стандартных вариантов оформления лоджий имеются и более оригинальные, позволяющие не только защитить дом от воздействия внешних факторов, но и украсить его. Так, широко применяется панорамное остекление, обеспечивающее получение не только роскошного вида на двор, но дополнительного потока света. Эффектно смотрится безрамное оформление, где для крепления элементов применяются вантовый и спайдерный методы. Также профессионалы способны предложить использование удобных раздвижных конструкций и расширение площади лоджии за счет ее выноса за периметр приблизительно на 0,3 м.

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