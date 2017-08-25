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Получение лицензии Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения в Санкт-Петербурге

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07 Сентября 2017, 18:27

Компания ООО «РусПрофКонсалтинг» занимается подготовкой документов, а также оказывает помощь в прохождении лицензирования ИИИ и переоформлении лицензий Роспотребнадзора для жителей Санкт-Петербурга.

Наши специалисты в области лицензирования источников ионизирующего излучения, обладают высоким уровнем квалификации, богатым опытом и практическими навыками, касающимися вопросов оформления документов и получения лицензии ИИИ, относительно всех видов деятельности, включая конструирование и производство.

Основные виды деятельности, требующие получения лицензии ИИИ

Учитывая специфику деятельности наших клиентов, мы поможем получить лицензию на использование ИИИ, на нижеперечисленные виды деятельности, представленные:

  • Производством средств радиационной защиты генерирующих источников ионизирующего излучения.
  • Проектированием генерирующих источников ионизирующего излучения.
  • Конструированием средств радиационной защиты генерирующих источников ионизирующего излучения.
  • Производством генерирующих источников ионизирующего излучения.
  • Проектированием средств радиационной защиты генерирующих источников ионизирующего излучения.
  • Размещением генерирующих источников ионизирующего излучения.
  • Утилизацией генерирующих источников ионизирующего излучения.
  • Техническим обслуживанием генерирующих источников ионизирующего излучения.
  • Хранением генерирующих источников ионизирующего излучения.
  • Эксплуатацией генерирующих источников ионизирующего излучения.

Лицензия оформляется бессрочно и действует на всей территории России. Сроки оформления документов составляют 40 дней с момента обращения в нашу компанию.

Список документов необходимый для прохождения лицензирования

Перечень необходимой для получения лицензии документации, представлен:

  • Копиями установочной и учредительной документации, заверенной у нотариуса.
  • Оригиналом платежного поручения по оплате госпошлины за предоставления лицензии в суме 7 500 р.
  • Выпиской из ЕГРЮЛ.
  • Договором, касающимся индивидуального дозиметрического контроля.
  • Арендным договором на юридический адрес.
  • Положением, касающимся порядка проведения производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности.
  • Копиями документов, которые подтверждают, соответствие работников лицензионным требованиям. Они представлены: - копиями дипломов и трудовых книжек, удостоверениями о прохождении обучения по радиационной безопасности – 3 чел, информацией об оборудовании.
  • Инструкцией по радиационной безопасности.
  • Приказом о назначении ответственного лица по радиационной безопасности. Приказом об отнесении сотрудников к классу «А» и по РБ.

Минимум условий для авансирования по договору с организацией-соискателем, услуги оплачиваются по факту оформления соответствующей разрешительной и экспертной документации;

Полный спектр услуг, комплексное сопровождение процесса получения лицензии на ИИИ, включая проведение экспертиз на местах и по необходимым областям деятельности (санитарно-эпидемиологическое, экспертное общее и так далее), разработку либо доработку проекта объекта ИИИ, согласование с государственными и негосударственными разрешительными, контролирующими органами, согласование отчетов по обследованию вентиляционных, электрических систем и тому подобное;

Проектирование рентгеновских кабинетов и аналогичных помещений с источниками ионизирующего излучения, обучение по правилам радиационной безопасности по направлениям деятельности очно с набором учебных групп либо дистанционно с использованием образовательного портала.

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