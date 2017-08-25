Получение лицензии Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения в Санкт-Петербурге

Компания ООО «РусПрофКонсалтинг» занимается подготовкой документов, а также оказывает помощь в прохождении лицензирования ИИИ и переоформлении лицензий Роспотребнадзора для жителей Санкт-Петербурга.
Наши специалисты в области лицензирования источников ионизирующего излучения, обладают высоким уровнем квалификации, богатым опытом и практическими навыками, касающимися вопросов оформления документов и получения лицензии ИИИ, относительно всех видов деятельности, включая конструирование и производство.
Основные виды деятельности, требующие получения лицензии ИИИ
Учитывая специфику деятельности наших клиентов, мы поможем получить лицензию на использование ИИИ, на нижеперечисленные виды деятельности, представленные:
- Производством средств радиационной защиты генерирующих источников ионизирующего излучения.
- Проектированием генерирующих источников ионизирующего излучения.
- Конструированием средств радиационной защиты генерирующих источников ионизирующего излучения.
- Производством генерирующих источников ионизирующего излучения.
- Проектированием средств радиационной защиты генерирующих источников ионизирующего излучения.
- Размещением генерирующих источников ионизирующего излучения.
- Утилизацией генерирующих источников ионизирующего излучения.
- Техническим обслуживанием генерирующих источников ионизирующего излучения.
- Хранением генерирующих источников ионизирующего излучения.
- Эксплуатацией генерирующих источников ионизирующего излучения.
Лицензия оформляется бессрочно и действует на всей территории России. Сроки оформления документов составляют 40 дней с момента обращения в нашу компанию.
Список документов необходимый для прохождения лицензирования
Перечень необходимой для получения лицензии документации, представлен:
- Копиями установочной и учредительной документации, заверенной у нотариуса.
- Оригиналом платежного поручения по оплате госпошлины за предоставления лицензии в суме 7 500 р.
- Выпиской из ЕГРЮЛ.
- Договором, касающимся индивидуального дозиметрического контроля.
- Арендным договором на юридический адрес.
- Положением, касающимся порядка проведения производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности.
- Копиями документов, которые подтверждают, соответствие работников лицензионным требованиям. Они представлены: - копиями дипломов и трудовых книжек, удостоверениями о прохождении обучения по радиационной безопасности – 3 чел, информацией об оборудовании.
- Инструкцией по радиационной безопасности.
- Приказом о назначении ответственного лица по радиационной безопасности. Приказом об отнесении сотрудников к классу «А» и по РБ.
Минимум условий для авансирования по договору с организацией-соискателем, услуги оплачиваются по факту оформления соответствующей разрешительной и экспертной документации;
Полный спектр услуг, комплексное сопровождение процесса получения лицензии на ИИИ, включая проведение экспертиз на местах и по необходимым областям деятельности (санитарно-эпидемиологическое, экспертное общее и так далее), разработку либо доработку проекта объекта ИИИ, согласование с государственными и негосударственными разрешительными, контролирующими органами, согласование отчетов по обследованию вентиляционных, электрических систем и тому подобное;
Проектирование рентгеновских кабинетов и аналогичных помещений с источниками ионизирующего излучения, обучение по правилам радиационной безопасности по направлениям деятельности очно с набором учебных групп либо дистанционно с использованием образовательного портала.