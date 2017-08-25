Получение лицензии Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения в Санкт-Петербурге

Компания ООО «РусПрофКонсалтинг» занимается подготовкой документов, а также оказывает помощь в прохождении лицензирования ИИИ и переоформлении лицензий Роспотребнадзора для жителей Санкт-Петербурга.

Наши специалисты в области лицензирования источников ионизирующего излучения, обладают высоким уровнем квалификации, богатым опытом и практическими навыками, касающимися вопросов оформления документов и получения лицензии ИИИ, относительно всех видов деятельности, включая конструирование и производство.

Основные виды деятельности, требующие получения лицензии ИИИ

Учитывая специфику деятельности наших клиентов, мы поможем получить лицензию на использование ИИИ, на нижеперечисленные виды деятельности, представленные:

Производством средств радиационной защиты генерирующих источников ионизирующего излучения.

Проектированием генерирующих источников ионизирующего излучения.

Конструированием средств радиационной защиты генерирующих источников ионизирующего излучения.

Производством генерирующих источников ионизирующего излучения.

Проектированием средств радиационной защиты генерирующих источников ионизирующего излучения.

Размещением генерирующих источников ионизирующего излучения.

Утилизацией генерирующих источников ионизирующего излучения.

Техническим обслуживанием генерирующих источников ионизирующего излучения.

Хранением генерирующих источников ионизирующего излучения.

Эксплуатацией генерирующих источников ионизирующего излучения.

Лицензия оформляется бессрочно и действует на всей территории России. Сроки оформления документов составляют 40 дней с момента обращения в нашу компанию.

Список документов необходимый для прохождения лицензирования

Перечень необходимой для получения лицензии документации, представлен:

Копиями установочной и учредительной документации, заверенной у нотариуса.

Оригиналом платежного поручения по оплате госпошлины за предоставления лицензии в суме 7 500 р.

Выпиской из ЕГРЮЛ.

Договором, касающимся индивидуального дозиметрического контроля.

Арендным договором на юридический адрес.

Положением, касающимся порядка проведения производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности.

Копиями документов, которые подтверждают, соответствие работников лицензионным требованиям. Они представлены: - копиями дипломов и трудовых книжек, удостоверениями о прохождении обучения по радиационной безопасности – 3 чел, информацией об оборудовании.

Инструкцией по радиационной безопасности.

Приказом о назначении ответственного лица по радиационной безопасности. Приказом об отнесении сотрудников к классу «А» и по РБ.

Минимум условий для авансирования по договору с организацией-соискателем, услуги оплачиваются по факту оформления соответствующей разрешительной и экспертной документации;

Полный спектр услуг, комплексное сопровождение процесса получения лицензии на ИИИ, включая проведение экспертиз на местах и по необходимым областям деятельности (санитарно-эпидемиологическое, экспертное общее и так далее), разработку либо доработку проекта объекта ИИИ, согласование с государственными и негосударственными разрешительными, контролирующими органами, согласование отчетов по обследованию вентиляционных, электрических систем и тому подобное;

Проектирование рентгеновских кабинетов и аналогичных помещений с источниками ионизирующего излучения, обучение по правилам радиационной безопасности по направлениям деятельности очно с набором учебных групп либо дистанционно с использованием образовательного портала.