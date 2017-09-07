Что включает в себя качественный сервис по ремонту стиральных машин

Вызов мастера на дом для ремонта стиральной машины в Санкт-Петербурге может понадобиться в любой момент, так как чаще всего ломается техника очень неожиданно, когда ничего не предвещало поломки. Поэтому времени на поиск отличного мастера нет — нужно уже сейчас ремонтировать девайс, без которого в хозяйстве не обойтись. Если у вас такая же ситуация, тогда Нева-Сервис — это именно та компания, которая вам нужна. Мастера, которые здесь работают, оказывают услуги на дому с предоставлением гарантии, а также имеют узкую специализацию. Например, у нас в штате есть специалисты по ремонту стиральных и посудомоечных машин, холодильников, а также недавно мы начали оказывать такую услугу, как ремонт актуаторных стиральных машин. Это новая услуга, которая включает в себя комплексную диагностику и замену основных деталей.

При возникновении проблем в работе стиральной машины не нужно начинать искать проблему самостоятельно и тем более своими руками ее устранять. Вполне возможно, что вам нужно просто прочистить сливной шланг, и с этим справится даже девушка, ничего сложного в такой работе нет. Но если у вас сломалась электроника, не ждите, что проблема решится сама собой — вызывайте квалифицированного мастера, который быстро определит неполадку и устранит ее. Мы даем гарантию на все виды работ и знаем спектр основных поломок всех представленных на отечественном рынке марок. В своей работы мы используем оригинальные запчасти, а не их китайские копии, поэтому вы можете быть уверены, что наша работа стоит своих денег и ваша машинка прослужит еще многие годы. Кроме этого, мы предоставляем 5% скидку всем нашим клиентам, которые обратились через сайт и 10% льготным категориям населения.