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Продажа вторичного жилья в Петербурге: обзор предложений

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07 Сентября 2017, 13:35

Портал Naydidom.com предоставляет максимум информации о продаже квартир в СПб, как новостроек, так и на вторичном рынке. Здесь собрано все: начиная от прогнозов экспертов, динамики роста цен и заканчивая многочисленными предложениями на любой вкус.

Санкт-Петербург – одно из крупнейших мест Европы со стабильной экономикой. Город входит в тройку крупных научно-образовательных центров РФ, признан одним из мировых центров культуры и искусства. Каждый год северную столицу посещает все больше туристов. Санкт-Петербург привлекает их неповторимой атмосферой, живописностью и историей.

Вопрос поиска квартиры на вторичном рынке

А когда перед местными жителями и влюбившимися в Питер приезжими встает вопрос выбора жилья, на помощь спешат ресурсы подбора жилья в интернете. Огромное количество объявлений о продаже квартир в СПб на вторичке собрано на портале НайдиДом. Это позволяет выбрать недвижимость даже самым взыскательным покупателям в минимальные сроки.

За последние месяцы однокомнатные квартиры в Петербурге потеряли в цене 2%, а трехкомнатные — 8%. В это же время цена на двухкомнатные и вовсе не изменились. Средняя стоимость однокомнатной жилплощади составила 4 081 222 руб.

Выбор района проживания

Цена и район для проживания – основные параметры, интересующие покупателей жилья. Большой популярностью в СПб пользуются:

  • Выборгский: мало пробок, передвигаться в пределах района комфортно, инфраструктура хорошо развита, что подтверждается многими развлекательными заведениями и магазинами. Одна из лучших экологических обстановок в городе, так как треть площади занимает зеленая территория.
  • Московский: удовлетворительная транспортная ситуация; 6 станций метро. Много культурно-досуговых заведений, кафе, ресторанов и магазинов. Благоприятная экология в силу большой площади озеленения.
  • Петродворцовый: во время дачного периода транспортная доступность не в лучшем состоянии. Однако инфраструктура на высоком уровне, а треть территории занята сквериками и парками.
  • Курортный: положительная транспортная ситуация, малое количество промышленности.
  • Приморский: недостатком считается сильная перегруженность дорог в час пик. Положение спасают 4 станции метро. Четверть района под зелеными насаждениями.

Среди вышеуказанных частей города наиболее низкую среднюю стоимость квартиры показывает Петродворцовый район – 4 986 128 руб., а высшие показатели у Московского – 11 188 962 руб.

В силу уменьшения количества покупателей, готовых отдать полную стоимость квартиры сразу, сделки в 50% случаев проводятся по ипотечным условиям. Поэтому продажа недвижимости теперь занимает вдвое больше времени. По статистике поиск подходящих клиентов длится в среднем четыре месяца.

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