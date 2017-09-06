Гуардамар-дель-Сегура — обзор города

В 2017 году побережье Коста-Бланка остаётся у россиян самым популярным регионом Испании. Наши соотечественники плотно заселили такие города, как Аликанте и Торревьеха. Но на этом "русская" география этого региона не ограничивается. Переселенцы и владельцы жилья из России продолжают осваивать ближайшие города.

Об одном из них, под названием Гуардамар-дель-Сегура, и пойдет речь в этом материале.

Расположение и история

Городок находится на востоке страны и является частью провинции Валенсия. Расстояние от самого "русского" города Испании, Торревьехи — 7 километров.

Официальное население курорта — около 15 тысяч человек, но в сезон там находится около 50 тысяч одновременно. Несмотря на это, Гуардамар считается идеальным местом для спокойного семейного отдыха. Там нет огромных толп и бесконечно шума. Зато можно неспешно прогуляться по тихим улочкам и насладиться теплом и красотой местной природы.

К слову, дословно название города переводится как “Защитник Сегуры”. Сегура — это местная река, которая раньше служила одним из главных источников пресной воды на всём побережье. С давних времён город знаменит своими песчаными пляжами и дюнами, расположенными с обоих берегов реки. Чтобы они не засыпали жилые районы, вдоль русла Сегуры высадили хвойные леса. Примерно за 30 лет движение песка удалось остановить, а заодно разнообразить и обогатить местный ландшафт.

Пляжи и отдых на море

Одно из главных достоинств Гуардамара — это пятнадцать километров чистых пляжей с золотистым песком. Прибавим к этому крупные природные парки и зеленые зоны, а также тот факт, что здесь никогда не было фабрик и заводов, и получим идеальное с точки зрения экологии место.

Большинство отдыхающих первым делом попадают на пляж Плайя Сентро с широкой береговой линией и длиной более двух с половиной километров. Он отмечен престижной международной премией “Голубой флаг” и оснащён самой современной инфраструктурой от лежаков и зонтиков до детских площадок и баров.

Пляж Плайя де Бабилониа расположен немного севернее и привлекает своей расслабляющей атмосферой. Там установлены крытые беседки, популярные у приезжих. Особый шарм этому месту придаёт живописный морской пейзаж с полоской маленьких домиков на берегу. На Эль Монкайо можно спрятаться от жаркого солнца под тенью хвойных лесов, а Эль Кампо, расположенный среди дюн, понравится любителям природы. Так же, как и Эль Реболло, окружённый соснами и эвкалиптом.

Достопримечательности

В Гуардамаре стоит посетить местные природные парки. Первый, имени короля Альфонсо XIII, представляет собой романтическое место для прогулок среди песчаных холмов и хвойных аллей. По дорожкам парка удобно передвигаться как пешеходам, так и велосипедистам, также внутри много скамеек для отдыха.

А в парке Королевы Софии будет интересно детям — там обитает много птиц и животных, начиная от привычных уток и заканчивая черепахами, которые свободно плавают в водоемах и выходят погреться на песок.

Неподалёку от устья Сегуры можно посетить руины древнего финикийского порта Ла Фонтета. Среди остатков древних построек есть, например, арабский сторожевой домик X века постройки и другие интересные артефакты древности. В продолжение исторического экскурса советуем сходить на развалины Замка Гаурдамара XIII века с пушками, бойницами и крепостной стеной.

Когда вы нагуляете аппетит, отправляйтесь на местные продовольственные рынки. Там можно купить свежие фрукты, овощи и рыбу. Кроме этого в городе есть рестораны традиционной испанской, греческой, индийской и китайской кухни.

Погода

Климат в городе мягкий и приятный. Летом жарких дней не так много, средняя температура во время купального сезона составляет 26°С. Вода в море прогревается до 27°С.

Зимы тёплые, отрицательных температур практически не бывает, средняя температура — 11°С. Можно сказать, что курорт больше всего подходит любителям пляжного отдыха и семьям с детьми — вход в море мелкий и пологий. Ещё Гуардамар подойдет приверженцам здорового образа жизни - в городе есть все условия для водных видов спорта, велосипедных прогулок, дайвинга и йоги.

Некоторые семьи и пары отдыхают в Гаурдамар-дель-Сегура несколько сезонов подряд, а потом покупают там собственное жилье.

Как добраться

Ближайший аэропорт (30 км) находится в Аликанте. На машине ехать примерно полчаса. Можно арендовать авто, можно воспользоваться услугами такси. Правда, стоить это будет недёшево — около 40€.

Гораздо бюджетнее добираться на общественном транспорте. Автобус перевозчика Autocars Costa Azul довезёт вас до Гуардамара за 3-4€.

Материал подготовлен при поддержке портала испанской недвижимости Estate Spain.