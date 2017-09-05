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Почему бег с кроссовками Asics легче обычного

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Кроссовки японского бренда Asics давно зарекомендовали себя на рынке беговой обуви. Они завоевали доверие не только рядовых покупателей, но и профессиональных спортсменов, ценящих продукцию компании в первую очередь за легкость, удобство и прочность. Легкоатлеты всего мира тренируются и выступают в обуви Asics на самых престижных соревнованиях и завоевывают высокие награды.

При производстве беговых кроссовок компания ориентируется на естественность и максимальный уровень комфорта. Чтобы достичь этого, фирма постоянно совершенствует технологии. На сегодняшний день ее разработки позволили достичь небывалой легкости кроссовок, некоторые из них весят меньше 300 граммов. Большую роль в снижении веса сыграло изобретение особого пеноматериала FlyteFoam, применяемого для изготовления промежуточной подошвы. Такая обувь практически не ощущается на ноге, не создает для спортсмена дополнительной нагрузки и предохраняет стопу от травм.

Кроме исключительной легкости беговые кроссовки Asics отличаются эффективной амортизацией. Фирменная технология ASICS Гель делает комфортным бег даже по асфальту и неровным поверхностям. Особый материал внутри подошвы уменьшает давление и снижает напряжение в мышцах бегуна. Во многом благодаря именно этой технологии компанию ASICS выбрала эксклюзивным партнером Международная федерация спортивной медицины.

В арсенале компании большое количество современных технологий, направленных на то, чтобы сделать бег более легким и приятным, вне зависимости от погодных условий. Спортсмены, тренирующиеся в кроссовках Asics, замечают, что в них нога устает значительно меньше даже во время интенсивных тренировок. Однако продукция бренда подходит не только для бега. В ассортименте есть специальные модели для прогулок, ходьбы и различных видов спорта.

В приоритете компании всегда была функциональность, но это не значит, что внешний вид стоит на последнем месте. Кроссовки японского бренда отличаются оригинальным дизайном и способны стать гармоничным дополнением современного спортивного образа.

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