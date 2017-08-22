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Как выбрать частную стоматологию: советы пациентам

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28 Августа 2017, 11:08

 

Поход к стоматологу не будет спряжён с психологическим дискомфортом, если правильно выбрать клинику. Всё больше людей предпочитают посещать частные стоматологические центры, потому что они подчинены удобству пациентов и предлагают самый широкий спектр современных стоматологических услуг. Количество частных стоматологий велико даже в небольших городах. Какой же клинике лучше отдать предпочтение?

Комплексный подход

Как показывает практика, лучше всего посещать стоматологию с исчерпывающим набором предоставляемых услуг. Для максимального комфорта пациентов в таких клиниках оказываются услуги по прохождению исследований, сдаче анализов, необходимых для диагностики и лечения зубов и дёсен. Здесь же можно пройти обследование в целях профилактики и вылечить любое заболевание зубного ряда, а также решить проблемы с дёснами. Стоматологическая клиника ИнВИТА в Санкт-Петербурге может послужить эталоном качества обслуживания, поскольку здесь пациенты могут в рамках одного учреждения получить полный спектр стоматологических услуг. Записавшись на приём, можно пройти полное обследование - начиная от первичного осмотра и заканчивая комплексным лечением зубов и дёсен с применением самых современных технологий и инновационных материалов. Максимально широкий ассортимент стоматологических услуг – это гарантия того, что пациенту не придётся посещать другие клиники для прохождения процедур или сдачи анализов.

Работа с детьми и взрослыми

При выборе стоматологической клиники для регулярного посещения следует обратить внимание на возрастную категорию пациентов, с которыми работает медицинское учреждение. В сущности, есть два типа стоматологических клиник: первые работают только со взрослыми, а вторые – так называемая семейная стоматология – обслуживает не только взрослых, но и детей любых возрастов. Клиники семейной стоматологии пользуются в наши дни большим спросом и популярностью, потому что здесь можно решить проблемы зубов и дёсен сразу всей семьи, не записывая каждого члена семьи в разные медицинские учреждения. Гораздо проще обследоваться и лечиться всем вместе в одной клинике. Семейная стоматология «ИнВИТА» работает со взрослыми и маленькими пациентами уже много лет, и за это время обрела статус одной из лучших стоматологических клиник для семейного посещения. Здесь созданы максимально комфортные условия для лечения маленьких пациентов и их родителей, а высокая квалификация персонала и инновационный подход гарантирует отличный результат.

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