Как выбрать торговое оборудование?

Открываете собственный продовольственный магазин? Уже арендовали помещение, придумали название и наладили контакты с поставщиками? Настало время заказать торговое оборудование – комплекс установок и устройств для размещения, демонстрации и отпуска товаров. Эксперты компании «КЛЕН» расскажут, как выбрать витрины, стеллажи и кассовые прилавки без существенных расходов на реализацию проекта.

Факторы выбора



Цена – не единственный критерий подбора торгового оборудования для магазина. Хотя, согласитесь, сэкономить не прочь и опытные, и начинающие бизнесмены. Главная рекомендация экспертов сферы торговли: не приносите в жертву надежность и практичность оборудования, если не планируете его менять и ремонтировать каждые 1,5–4 месяца.

От дешевых установок, не ориентированных на эксплуатацию в залах с проходимостью 200–1000 человек в смену, профессиональное торговое оборудование отличает:

Функциональность . Торговые стеллажи и витрины разделяют на универсальные и специализированные. В конструкции первых предусмотрена возможность регулировки высоты и ширины полок, допускается размещение разных видов продуктов – алкоголя и фруктов, упаковок с чаем и кофе, специями и т.п. Специализированное торговое оборудование используют для решения узкого числа задач: деревянные развалы – для хранения и демонстрации овощей и фруктов, винные шкафы, витрины для деликатесов.

. Торговые стеллажи и витрины разделяют на универсальные и специализированные. В конструкции первых предусмотрена возможность регулировки высоты и ширины полок, допускается размещение разных видов продуктов – алкоголя и фруктов, упаковок с чаем и кофе, специями и т.п. Специализированное торговое оборудование используют для решения узкого числа задач: деревянные развалы – для хранения и демонстрации овощей и фруктов, винные шкафы, витрины для деликатесов. Надежность . Грузовые тележки облегчают перемещение грузов массой до 3 тонн. Стеллажи из дерева не боятся влаги и насекомых, так как покрыты безопасными для продуктов питания защитными составами. Металлические шкафы оборудованы полками с бортом по периметру для предотвращения падений товаров.

. Грузовые тележки облегчают перемещение грузов массой до 3 тонн. Стеллажи из дерева не боятся влаги и насекомых, так как покрыты безопасными для продуктов питания защитными составами. Металлические шкафы оборудованы полками с бортом по периметру для предотвращения падений товаров. Эргономичность . Производители профессионального оборудования выпускают десятки модификаций неохлаждаемых прилавков, металлических стеллажей и товарных тележек. Это позволяет владельцу магазина выбрать оснащение с учетом особенностей помещения и типа реализуемой продукции.

. Производители профессионального оборудования выпускают десятки модификаций неохлаждаемых прилавков, металлических стеллажей и товарных тележек. Это позволяет владельцу магазина выбрать оснащение с учетом особенностей помещения и типа реализуемой продукции. Эстетичность. Собственный стиль должен быть не только у сетевых супермаркетов. Чтобы гастроному на первом этаже привлечь покупателей, стоит позаботиться об эстетике торгового зала. Профессиональное торговое оборудование брендируется, элементы конструкций и устройств изготавливаются в фирменных цветах заведения.

Виды оборудования для торговых залов

Упаковка и взвешивание товаров, проведение расчетно-денежных операции осуществляется в кассовой зоне. Кассовый аппарат и весы размещают на неохлаждаемом прилавке или специальном боксе. Первый вариант предпочтителен для гастрономов и кулинарий с продажей через прилавок. Неохлаждаемые столы-тумбы изготавливают из ЛДСП с противоударной ПВХ-кромкой, для полок используют стекло. По конструкции прилавки разделяют на угловые внешние и внутренние, квадратные и прямоугольные.

Кассовые боксы автоматизируют и ускоряют работу продавца, поэтому устанавливаются в мини-, супер- и гипермаркетах, где в ассортименте кроме продуктов питания представлена бытовая химия и техника, мебель, садовый инвентарь и пр. Кассовые боксы представлены разными моделями – без и с транспортерной лентой, с встроенными в прилавок весами, с одним или двумя отсеками для приема покупок. Оборудование с местами для кассиров размещают параллельно, в шахматном порядке или парами.

Кассовый аппарат в продовольственные магазины и супермаркеты необходимо выбирать с учетом нововведений в 54-ФЗ. Теперь контрольно-кассовые устройства должны отправлять копию чека в налоговую службу. Чтобы соответствовать требованиям, покупают кнопочные онлайн-кассы, онлайн-регистраторы или POS-терминалы. Выбор типа кассового аппарата зависит от формы собственности, системы налогообложения, количества товаров в ассортименте предприятия.

Мерчендайзинг – инструмент для успешной торговли. Согласно правилам продаж, в магазине должно быть достаточное количество стеллажей и распродажного оборудования:

Металлические стеллажи используют для демонстрации и хранения круп, консервов, пресервов, кондитерских изделий, чая, кофе, упакованных орехов, сухофруктов, напитков и т.п. Выстроенные в линии стеллажи выполняют дополнительную функцию зонирования. Для удобства соединения конструкций производители выпускают угловые и торцевые, пристенные и островные модели. Полки изготавливают из перфорированных и глухих листов пищевой стали, решеток и стекла.

Деревянные стеллажи и развалы устанавливаются на рынках, в овощных и кондитерских отделах супермаркетов. Обработанное для защиты от сырости и плесени дерево идеально подходит для хранения и размещения хлеба, сухофруктов, свежих овощей, ягод и фруктов. Исполнение деревянных стеллажей позволяет вписать конструкцию в любой дизайн и гарантирует внимание посетителей.

Корзины, столы и стойки для распродаж размещают посреди торговых залов мини- и супермаркетов. Для привлечения внимания используют указатели и таблички, демонстрирующие старую и новую цену. Распродажное оборудование изготавливают из нержавеющей стали.

Для организации работы торгового зала необходимы также покупательские тележки и корзины, ограждения и отбойники, грузоподъемное оборудование.

Главный вопрос: где купить торговое оборудование?

Сделать выгодную покупку оснащения для гастронома или супермаркета поможет компания «КЛЕН». В каталоге поставщика вы найдете оборудование собственного производства, а также модели известных брендов. Менеджеры компании проконсультируют по возникшим вопросам, расскажут, как оформить доставку и кредит. В «КЛЕН» регулярно проводятся акции и распродажи, действуют специальные предложения для постоянных клиентов.