  • 25 Август 2017
USD 25.08.2017 59.1397 +0.0085
USD ММВБ 03:00 0  
EUR 25.08.2017 69.7434 +0.1815
EUR ММВБ 03:00  
Нефть($) 25.08.2017 52.49 +0.63
Нефть(p) 25.08.2017 3104.24 +37.70

Как выбрать торговое оборудование?

Темы дня

25 Августа 2017, 11:39

Как выбрать торговое оборудование?

Открываете собственный продовольственный магазин? Уже арендовали помещение, придумали название и наладили контакты с поставщиками? Настало время заказать торговое оборудование – комплекс установок и устройств для размещения, демонстрации и отпуска товаров. Эксперты компании «КЛЕН» расскажут, как выбрать витрины, стеллажи и кассовые прилавки без существенных расходов на реализацию проекта.

Факторы выбора

Цена – не единственный критерий подбора торгового оборудования для магазина. Хотя, согласитесь, сэкономить не прочь и опытные, и начинающие бизнесмены. Главная рекомендация экспертов сферы торговли: не приносите в жертву надежность и практичность оборудования, если не планируете его менять и ремонтировать каждые 1,5–4 месяца.

От дешевых установок, не ориентированных на эксплуатацию в залах с проходимостью 200–1000 человек в смену, профессиональное торговое оборудование отличает:

  • Функциональность. Торговые стеллажи и витрины разделяют на универсальные и специализированные. В конструкции первых предусмотрена возможность регулировки высоты и ширины полок, допускается размещение разных видов продуктов – алкоголя и фруктов, упаковок с чаем и кофе, специями и т.п. Специализированное торговое оборудование используют для решения узкого числа задач: деревянные развалы – для хранения и демонстрации овощей и фруктов, винные шкафы, витрины для деликатесов.
  • Надежность. Грузовые тележки облегчают перемещение грузов массой до 3 тонн. Стеллажи из дерева не боятся влаги и насекомых, так как покрыты безопасными для продуктов питания защитными составами. Металлические шкафы оборудованы полками с бортом по периметру для предотвращения падений товаров.
  • Эргономичность. Производители профессионального оборудования выпускают десятки модификаций неохлаждаемых прилавков, металлических стеллажей и товарных тележек. Это позволяет владельцу магазина выбрать оснащение с учетом особенностей помещения и типа реализуемой продукции.
  • Эстетичность. Собственный стиль должен быть не только у сетевых супермаркетов. Чтобы гастроному на первом этаже привлечь покупателей, стоит позаботиться об эстетике торгового зала. Профессиональное торговое оборудование брендируется, элементы конструкций и устройств изготавливаются в фирменных цветах заведения.

Виды оборудования для торговых залов

Упаковка и взвешивание товаров, проведение расчетно-денежных операции осуществляется в кассовой зоне. Кассовый аппарат и весы размещают на неохлаждаемом прилавке или специальном боксе. Первый вариант предпочтителен для гастрономов и кулинарий с продажей через прилавок. Неохлаждаемые столы-тумбы изготавливают из ЛДСП с противоударной ПВХ-кромкой, для полок используют стекло. По конструкции прилавки разделяют на угловые внешние и внутренние, квадратные и прямоугольные.

Кассовые боксы автоматизируют и ускоряют работу продавца, поэтому устанавливаются в мини-, супер- и гипермаркетах, где в ассортименте кроме продуктов питания представлена бытовая химия и техника, мебель, садовый инвентарь и пр. Кассовые боксы представлены разными моделями – без и с транспортерной лентой, с встроенными в прилавок весами, с одним или двумя отсеками для приема покупок. Оборудование с местами для кассиров размещают параллельно, в шахматном порядке или парами.

Кассовый аппарат в продовольственные магазины и супермаркеты необходимо выбирать с учетом нововведений в 54-ФЗ. Теперь контрольно-кассовые устройства должны отправлять копию чека в налоговую службу. Чтобы соответствовать требованиям, покупают кнопочные онлайн-кассы, онлайн-регистраторы или POS-терминалы. Выбор типа кассового аппарата зависит от формы собственности, системы налогообложения, количества товаров в ассортименте предприятия.

Мерчендайзинг – инструмент для успешной торговли. Согласно правилам продаж, в магазине должно быть достаточное количество стеллажей и распродажного оборудования:

  • Металлические стеллажи используют для демонстрации и хранения круп, консервов, пресервов, кондитерских изделий, чая, кофе, упакованных орехов, сухофруктов, напитков и т.п. Выстроенные в линии стеллажи выполняют дополнительную функцию зонирования. Для удобства соединения конструкций производители выпускают угловые и торцевые, пристенные и островные модели. Полки изготавливают из перфорированных и глухих листов пищевой стали, решеток и стекла.
  • Деревянные стеллажи и развалы устанавливаются на рынках, в овощных и кондитерских отделах супермаркетов. Обработанное для защиты от сырости и плесени дерево идеально подходит для хранения и размещения хлеба, сухофруктов, свежих овощей, ягод и фруктов. Исполнение деревянных стеллажей позволяет вписать конструкцию в любой дизайн и гарантирует внимание посетителей.
  • Корзины, столы и стойки для распродаж размещают посреди торговых залов мини- и супермаркетов. Для привлечения внимания используют указатели и таблички, демонстрирующие старую и новую цену. Распродажное оборудование изготавливают из нержавеющей стали.

Для организации работы торгового зала необходимы также покупательские тележки и корзины, ограждения и отбойники, грузоподъемное оборудование.

Главный вопрос: где купить торговое оборудование?

Сделать выгодную покупку оснащения для гастронома или супермаркета поможет компания «КЛЕН». В каталоге поставщика вы найдете оборудование собственного производства, а также модели известных брендов. Менеджеры компании проконсультируют по возникшим вопросам, расскажут, как оформить доставку и кредит. В «КЛЕН» регулярно проводятся акции и распродажи, действуют специальные предложения для постоянных клиентов.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.08.17
    Как в СПб быстро найти надежную транспортную компанию
    25.08.17
    Как выбрать торговое оборудование?
    25.08.17
    Онлайн-ставки на спорт помогут стать профессионалом в спортивных прогнозах
    25.08.17
    Вторичная недвижимость в Москве
    22.08.17
    Услуги инженерно-геодезических исследований: актуальность и необходимость
    22.08.17
    Нержавеющая сталь: особенности применения в различных сферах
    22.08.17
    Качественный ремонт iPhone 6s
    17.08.17
    Такси в Санкт-Петербурге: быстро, выгодно, комфортно

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram