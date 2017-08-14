Такси в Санкт-Петербурге: быстро, выгодно, комфортно

Вариантов оплаты такси достаточно много, теперь необязательно беспокоиться о том, есть ли наличные средства в кошельке. Оплатить услуги можно картой.

В таком большом и оживлённом городе как Санкт-Петербург без такси обойтись крайне сложно: рано утром и поздно вечером общественный транспорт практически недоступен, в часы пик не всегда есть возможность ждать очередную маршрутку, да и с багажом пересечь город практически невозможно на чем-то, кроме автомобиля. Но и такси могут быть выгодным: современная служба предлагает заказать машину в соответствии со своим бюджетом и потребностями в любое время суток даже без звонка.

Новый уровень сервиса

Заказ такси часто воспринимается как слишком дорогостоящая роскошь, особенно в больших городах, где постоянно пробки, а расстояния существенные. Но теперь можно выбрать машину нужного класса и даже указать собственную желаемую стоимость любой перевозки. Такси Приз предоставляет такую уникальную возможность. Кроме того, за первый заказ каждый получит бонус в виде 100 рублей.

Сделать заявку можно вообще без звонков, достаточно просто зайти на сайт, отметить нужные адреса, причем в любом количестве, затем указать класс автомобиля или желаемую стоимость, останется только немного подождать свое такси. Такой вариант очень удобен для тех, кто предпочитает пользоваться возможностями мобильного интернета, а не стандартным оплачиваемыми звонками. Причем совсем не обязательно заказывать такси именно тогда, когда оно уже требуется, поездку можно и нужно планировать заранее, а все необходимые данные также можно указать на сайте службы.

Дополнительные услуги

Если нужно такси, СПБ предлагает огромное количество вариантов, но только немногие компании-перевозчики предлагают действительно высокий уровень сервиса. Такси Приз дает возможность сделать свою поездку максимально удобной и приятной, заранее указав, какие именно требования имеются. Перевезти большое количества багажа, отправиться в дорогу с питомцами, перевезти велосипед, встретить гостя в аэропорту с табличкой, что бы ни требовалось пассажиру, служба такси возьмет эти заботы на себя. Также действует актуальная для Петербурга дополнительная услуга – переезд через вантовый мост. Особый сервис предусмотрен для тех, кто предпочитает курить в салоне. Предоставляются детские кресла для юных пассажиров любого возраста.

Вариантов оплаты такси достаточно много, теперь необязательно беспокоиться о том, есть ли наличные средства в кошельке. Оплатить услуги можно картой и даже виртуальными деньгами, которые сегодня становятся все более популярны.