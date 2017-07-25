Интернет-магазин «Мой размер» работает для крупных мужчин

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Мужская одежда должна быть долговечной, легкой в уходе, удобной. Мы отшиваем изделия, полностью соответствующие этим критериям. Учитывая, что одежда продается напрямую от производителя, мы формируем доступные цены на товары. Посетив наш онлайн бутик, вы сами в этом убедитесь. Интерес вызывает раздел распродаж, где представлены вещи со скидками. Это качественная одежда, которую вы можете приобрести по сниженной стоимости. При этом цена снижена не за счет брака или других обнаруженных изъянов. Мы тщательно отслеживаем качество наших вещей, не допуская поступления в продажу одежды с недостатками.

Доставка вещей от нашего интернет-магазина осуществляется по всей территории России и стран СНГ. Основной склад находится в Санкт-Петербурге. Кроме пунктов самовывоза, работающих в большинстве городов РФ, система курьерского развоза товаров действует в 3953 городах, позволяя нам охватить огромные территории своей заботой и вниманием к покупателям. Качество сервиса в интернет-магазине «Мой размер» всегда находится на высоте. Мы тщательно проработали всю систему сбыта и продаж через сайт, устранив любые неточности и бюрократические проволочки. Это делает нас ближе к покупателям, что неизменно позволяет формировать базу любимых и лояльных к нашей продукции клиентов. Если у вас есть предложения по улучшению качества обслуживания, мы с радостью выслушаем их и внедрим в практику работы наиболее ценные рекомендации.

На нашем сайте вы всегда найдете большие мужские толстовки, футболки, одежду для пляжа, дома и выхода в свет. Мы стремимся к тому, чтобы одежда для крупных мужчин была доступной для приобретения, где бы вы ни находились. Оцените на собственном опыте онлайн покупки в нашем каталоге. Мы будем рады, если наша одежда займет достойное место в вашем шкафу при формировании комфортного, качественного и современного гардероба.