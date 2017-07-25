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Качественный кузовной ремонт автомобилей в Санкт-Петербурге!

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14 Августа 2017, 15:11

Кузовной ремонт автомобиля - ответственное мероприятие, предусматривающее наличие значительного опыта и использование сертифицированного оборудования. Без знаний и эксплуатации ведущих технологий попасть в заводской цвет ЛКП практически невозможно. При этом многоэтапный процесс предусматривает антикоррозийную обработку, подготовку поверхностей (грунтовка, шлифовка) и много других операций. Некорректные действия, обусловленные попытками самостоятельно осуществить ремонт чреваты негативными последствиями. Во избежание дополнительных расходов советуем заказать услугу в ТехТазик!

Восстановление кузова от лучшей компании в Санк-Петербурге!

ТехТазик - место в котором работают ведущие специалисты города по восстановлению ЛКП и кузовов в целом. Нашим профессионалам известно, что некачественное обслуживание оказывает влияние не только на внешний вид транспорта, но и ходовые качества. По этой причине ремонт, замена и окраска заменяемых деталей кузова осуществляются лишь на передовом оборудовании с учетом заводских требований. После кузовного ремонта в большинстве случаев необходимо выполнить малярные работы. Точечный способ восстановления отдельных участков позволяет сэкономить время и деньги заказчика.

Особенности малярно-кузовного ремонта в ТехТазик

Как правило, необходимость в кузовном ремонте возникает в результате обнаружения царапин, сколов и других локальных проблем, связанных с повреждением краски и кузова. Мы осуществляем выравнивание вмятин без повреждения заводского покрытия. Затем наносим покраску точечным способом, которая на 100% соответствует заводскому ЛКП. Стоит отметить, что восстановительные мероприятия благодаря наличию профессионального оборудования мы выполняем в сжатые сроки.

От чего зависит стоимость кузовного ремонта?

Стоимость восстановления кузова в Санкт-Петербурге напрямую зависит от сложности поставленной задачи. Мы предлагаем следующие услуги:

  • локальный ремонт;
  • арматурный;
  • ремонт бамперов;
  • точечную покраску.

Каждую из услуг мы реализовываем на протяжении длительного времени, что позволило нашей организации собрать обширный ассортимент инструментов для ремонта кузовов разных моделей. В нашей компании реставрируют даже ретро машины. В случае необходимо таможенный брокер закажет необходимые детали из любой точки мира. Можете не сомневаться, что ценовые предложения идеально соответствуют качеству услуг!

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