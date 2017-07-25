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Не понравился макияж, прическа не к лицу: как быть мастеру?

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14 Августа 2017, 15:08

Не понравился макияж, прическа не к лицу: как быть мастеру?

Салоны красоты, отдельные мастера визажа, прически в поисках новых клиентов выходят на просторы интернета. Особенно востребованы услуги электронных бирж, например сервиса «Бытовой журнал». Здесь исполнители:

  • не связаны пределами, района, города, региона;
  • имеют актуальную информацию о новых заказах;
  • могут отслеживать ленту заказов из любой точки города, в любое время;
  • не несут расходов на рекламу;
  • имеют весомые гарантии безопасности сделок в виде замораживания стоимости заказа на специальном счете.

Конкурентные преимущества исполнители обеспечивают себе:

  • правильно оформленной личной страницей: описание квалификации, опыта, портфолио выполненных работ;
  • регулированием цен на свои услуги;
  • положительными отзывами заказчиков;
  • повышением собственного рейтинга.

Рейтинг формируется заказчиками. После завершения работы заказчик оценивает качество работ, их соответствие другим требованиям (сроку, составу работ и т.п.). Оценки заказчиков формируют рейтинг мастера. Часто клиенты отдают предпочтение исполнителю с более высоким рейтингом, даже если он запросил более высокую цену за свои услуги. Например, женщина, готовясь к новогоднему корпоративу, готова за качественный профессиональный макияж заплатить более высокую цену, чем средняя по рынку.

Что делать, если заказчик отказывается принять результат работ, оставляет негативный комментарий, ставит низкую оценку работы?

Такие ситуации случаются редко, но они всегда неприятны. Если вам не удается уладить вопрос непосредственно с заказчиком, то дело стоит передать на рассмотрение арбитража биржи. Для этого вам потребуется предоставить результат работ в виде фотографии завершенного образа.

Плохой комментарий о результате вашей работы, ходе выполнения работ, о вас лично участвуют в создании вашей профессиональной репутации. Особенно болезненны они для начинающих мастеров. Кому захочется делать у вас вечерние укладки, если предыдущий заказчик жалуется на вашу неуклюжесть или нерасторопность? Лучше стараться убедить заказчика удалить негативный комментарий, поскольку администрация биржи без веских оснований (оскорбления, принижение достоинства, нецензурная лексика и т.п.) самовольно сделать это не может. Как и в случае низкой оценки результата работ, здесь арбитраж не всегда способен оказать действенную поддержку, так как доказать необоснованность претензий заказчика бывает затруднительно.

http://worksbook.ru/

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